Xabi Alonso evita polêmica, diz que conversará com Vini Jr. e elogia atuação: 'Contribuiu muito'

O camisa 7 esbravejou, xingou e foi direto para os vestiários após ser substituído por Rodrygo

Estadão Conteúdo

Além de mudar a forma de jogar do Real Madrid e mudar o status de jogadores antes "intocáveis" sob o comando de Carlo Ancelotti, como Vinícius Jr. e Federico Valverde, Xabi Alonso tem se notabilizado neste início de trabalho no clube da capital espanhola por evitar conflitos e resolver os problemas internamente.

Após lidar com outra demonstração de insatisfação de Vinícius Jr., neste domingo, diante de um Santiago Bernabéu lotado e milhares de espectadores pelo mundo, o treinador espanhol tratou de colocar panos quentes e minimizou a ira de seu atacante. O camisa 7 esbravejou, xingou e foi direto para os vestiários após ser substituído por Rodrygo aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Real Madrid já vencia por 2 a 1.

"O Vini contribuiu muito, assim como os demais jogadores. É uma vitória merecida, e eu diria que foi até pouco porque criamos bastante. Ela nos permitirá recuperar a sensação de ser um time competitivo em jogos importantes. Depois falaremos do resto", disse o treinador, valorizando a vitória sobre o Barcelona, ao ser questionado sobre a atitude do atacante.

Apesar de elogiar a atuação de Vinícius Jr., Xabi Alonso prometeu conversar com o atleta internamente. "Há personalidades diferentes dentro do elenco e precisamos entendê-las. Agora vamos aproveitar, e depois conversarei com ele sobre isso, é claro", explicou o treinador espanhol. "Tirei muitas coisas boas sobre o jogo e sobre o Vini. Não quero perder o foco no que é importante, mas são coisas sobre as quais falaremos."

O atacante brasileiro não escondeu a irritação ao ser substituído pela sétima vez nos nove jogos em que atuou como titular na temporada. Sua explosão foi criticada pelos jornais de diferentes países e repercutiu tanto quanto a confusão no final do jogo, fruto das declarações polêmicas de Lamine Yamal antes do clássico.

"Não sei se a equipe estava mais motivada por causa do Lamine, mas estava motivada. Porque sabíamos o que a vitória significava. Estou muito feliz pelos rapazes, porque eles precisavam daquela sensação de vencer um grande jogo", afirmou Xabi Alonso, minimizando também o tumulto generalizado após a partida, quando seus atletas foram tirar satisfações com o jovem do Barcelona. "No fim das contas, foi a tensão do momento. Esses confrontos sempre aconteceram. Não devemos nos assustar com esse confronto saudável, e eu vejo dessa forma."

futebol

La Liga

Real Madrid

Barcelona

Vini Jr.

Xabi Alonso
