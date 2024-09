Vídeo: treinador invade gramado e faz falta para impedir contra-ataque; veja

Um lance inusitado aconteceu na 6ª divisão da Itália. O treinador Alessio Guidotti, do Subbiano, invadiu o campo e interrompeu um contra-ataque do Pontassieve ao cometer falta no meio-campista Bourezza.

VEJA MAIS

Guidotti usou o pé para bloquear o ataque do Pontassieve. O bandeirinha assinalou a falta, e o episódio gerou confusão, com os jogadores adversários partindo para cima do treinador, que acabou expulso. A partida terminou em 0 a 0.