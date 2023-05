Cachorro invade partida de futebol no Chile e não larga a bola; vídeo

No último jogo entre Curicó Unido e Palestino, no Chile, um cachorro "roubou" a atenção dos torcedores, jogadores e equipes técnicas após invadir o campo e correr atrás da bola usada na partida. A disputa pelo Campeonato Chileno estava no início quando o doguinho entrou na área e passou a disputar a bola com os atletas.

Assim que o animal apareceu no gramado, a partida de futebol foi interrompida e os jogadores do Deportivo Palestino tentaram tirar a bola da boca do cãozinho, mas sem sucesso, já que ele pareria muito a fim de continuar brincando. Veja:

Para tentar tirar o "jogador surpresa" do campo e prosseguir com o jogo, Maxi Salas, o camisa 9 do Palestino, fez um cafuné e pegou o animal no colo, levando ambos - doguinho com a bola presa na boca - para a lateral até o simpático patudo largasse o objeto e o jogo fosse retomado. Bola rolando, a partida acabou com vitória de 1 a 0 do Desportivo contra o Curicó Unido.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)