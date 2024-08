Vídeo: Fernando Diniz é visto dando 'bronca' em time universitário

Após ser dispensado pelo Fluminense em junho deste ano, o técnico Fernando Diniz, de 50 anos, recentemente voltou aos gramados para comandar mais um time, mas a nova equipe surpreendeu os internautas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o treinador à frente de um time universitário em São Paulo.

Nas imagens postadas no X, antigo Twitter, é possível ver Diniz dando uma bronca nos alunos da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele foi convidado a ajudar a equipe na preparação para o Intermed, uma competição tradicional entre faculdades de medicina do Brasil, a pedido de seu filho mais velho, que faz parte do time. Além disso, Diniz também deve ajudar a equipe do seu filho mais novo, que estuda na Fundação Getúlio Vargas, em um futuro trabalho.

O vídeo viralizou, com muitos comentários referentes a situação. "Imagina você, mero estudante pé de chumbo que não sabe dominar uma bola direito, e na sua frente o maior treinador da história do esporte pronto pra te xingar de todos os nomes possíveis", brincou um internauta. “Os caras pensando “quem foi que teve essa ideia?" Só queria jogar uma pelada pra distrair, agora to do nada tomando esporro do Diniz’’, escreveu outro.

Fernando Diniz deixou o Fluminense após um início ruim no Campeonato Brasileiro, com apenas uma vitória em 11 jogos, apesar de ter conquistado títulos importantes em 2023. Ele também chegou a comandar interinamente a Seleção Brasileira, fazendo seis jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Agora, o treinador busca novos desafios, mesmo que seja em um time universitário de medicina.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)