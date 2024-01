No velório de Zagallo, diretor do Fluminense critica demissão de Diniz do cargo de técnico do Brasil

O velório de Zagallo não foi apenas um momento de homenagens. Paulo Angioni, diretor de futebol do Fluminense, esteve presente na sede da CBF e criticou a demissão de Fernando Diniz do cargo de técnico da seleção brasileira.

Angioni, presente no velório, demonstrou surpresa diante da decisão do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que preferiu evitar comentários sobre o caso. "Eu já tive muitas surpresas no futebol, mas igual a essa talvez não apareça outra", declarou o diretor.

Fernando Diniz, que dividia suas responsabilidades entre o Fluminense e a seleção brasileira nos últimos seis meses de 2023, disputando jogos de eliminatórias, não conseguiu alcançar um bom rendimento. Teoricamente ocupando o cargo de técnico interino à espera de Carlo Ancelotti, que renovou com o Real Madrid, Diniz viu sua trajetória na seleção ser interrompida de forma abrupta.

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, também presente no velório, manifestou sua perplexidade com a situação. "Ele estar na Seleção não me atrapalhava em nada. Deixei isso muito claro. Se não me atrapalhou na Libertadores e no Mundial, não seria agora que atrapalharia. O contrato dele estava válido até junho", afirmou Bittencourt.

Com a situação confusa na presidência da CBF, marcada pela saída de Ednaldo por decisão judicial e seu retorno pela mesma via, a demissão de Diniz ocorreu na sexta-feira, logo após Ednaldo reassumir o cargo. Ainda não foi anunciado um novo nome para comandar a seleção brasileira, mas o nome de Dorival Júnior, atualmente no São Paulo, é apontado como favorito.

Além das questões atuais do futebol brasileiro, Mário Bittencourt aproveitou para lembrar a passagem de Zagallo pelo Fluminense, onde foi campeão carioca em 1971 como técnico. "Ele fez parte da nossa grandiosa história. Zagallo é de todos no futebol brasileiro, do futebol mundial. Um dia muito emocionante, onde nos despedimos de um grande homem e do maior representante da seleção brasileira", concluiu Bittencourt.