Fernando Diniz é demitido do Fluminense após derrota no clássico Fla-Flu

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (24/6) a demissão do técnico Fernando Diniz, um dia após a derrota do Tricolor Carioca no clássico contra o Flamengo, que ocorreu no último domingo (23/6). O treinador não resistiu após acumular uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro, onde o time é o lanterna com apenas 6 pontos.

“O técnico Fernando Diniz deixou o comando do Fluminense FC nesta segunda-feira. Diniz deixa como legado desta sua passagem não somente alguns dos títulos mais importantes da história de nosso clube, conquistados em 2023 e 2024, mas também o legado de um trabalho muito bem-sucedido em sua primeira etapa de sua atual passagem, ensinamentos importantes sobre sua maneira de entender o futebol e uma visão humanística que no todo trazem enorme contribuição a este esporte. O Fluminense, em nome de seu presidente, sua diretoria e seus funcionários, agradece a Diniz e deseja muito sucesso em sua carreira, sempre”, escreveu o time em nota.

Diniz estava no comando do Fluminense desde abril de 2022, e já havia passado pelo time em 2019. O contrato com o clube ia até 2025. O técnico conquistou com a equipe uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca.

O treinador era o principal alvo das críticas pelo mau momento do time na temporada. Dos 11 jogos que disputou no Brasileirão, venceu apenas um, empatou três e perdeu os outros sete.