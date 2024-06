Com gol no final, Flamengo vence o Fluminense e permanece na liderança do Brasileirão

Fluminense e Flamengo se enfrentaram neste domingo (23), às 16h, no Maracanã, em um clássico válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro marcou o único gol da partida, garantindo a vitória do Flamengo por 1 a 0.

O primeiro tempo foi marcado pela falta de inspiração de ambas as equipes. O Flamengo, líder do campeonato e apoiado por sua torcida, não conseguiu impor seu ritmo de jogo. O Fluminense, em crise e pressionado, também não apresentou um bom futebol. A única chance relevante ocorreu no final do primeiro tempo, quando Lorran quase abriu o placar para o Flamengo.

Na segunda etapa, o Flamengo cresceu em campo e passou a dominar as ações. Com uma superioridade técnica evidente, o Rubro-Negro tentou, insistentemente, marcar um gol. No entanto, o ataque chamou atenção tanto pela criação de oportunidades quanto pelo desperdício das mesmas.

Finalmente, aos 40 minutos, Pedro converteu um pênalti contestado, garantindo a vitória do Flamengo. O gol coroou a persistência do time na partida e consolidou o resultado de 1 a 0.

Com a vitória, o Flamengo mantém a liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto o Fluminense continua em situação delicada na competição.