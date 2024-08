VÍDEO: Carro cai em piscina durante festa e 'resgate' viraliza nas redes sociais

Uma cena inusitada se tornou o centro das atenções nas redes sociais esta semana, após um vídeo de um carro caindo em uma piscina durante uma festa ressurgir e viralizar. A responsável pela publicação é a brasileira Nicolle Lalli, que compartilhou o momento no TikTok em 2020. No entanto, o vídeo voltou a ganhar destaque depois de ser repostado pela página My Hood Br.

No vídeo, Nicolle aparece visivelmente apreensiva enquanto acompanha a tentativa de retirada do veículo, que ficou completamente submerso na piscina de sua casa. Para o resgate, foi necessária a presença de uma equipe especializada, que precisou secar a água da piscina, além de utilizar tábuas e um guincho para remover o carro do local.

Apesar da viralização do vídeo, Nicolle nunca esclareceu exatamente como o carro foi parar dentro da piscina, deixando os internautas curiosos e cheios de teorias.

A situação gerou uma onda de comentários bem-humorados. “Só por no arroz que tá tranquilo”, brincou um internauta, fazendo referência à técnica comum de secar aparelhos eletrônicos. “Fica tranquila, já fiz muito isso… no GTA”, comentou outra pessoa sobre o jogo de videogame. “Pelo menos tá limpinho”, disse outro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)