Motorista perde o controle, derruba muro e afunda carro na piscina da vizinha

Um motorista que dirigia um veículo da empresa Tesla derrubou um muro e afundou com o carro na piscina da vizinha. O caso aconteceu na segunda-feira (9), em Pasadena, Califórnia, nos Estados Unidos. Com informações do Extra.

Segundo informações do “Daily Mail”, o sedan Modelo S branco, caiu depois que o condutor pisou no acelerador ao invés de frear. No veículo estavam dois adultos e uma criança de quatro anos.

A proprietária da casa luxuosa atingida é Shawna Swanson, uma importante advogada de recursos humanos da Walt Disney Co.

Todos os três ocupantes do Tesla foram resgatados sem ferimentos por pessoas que passavam pelo local no momento do acidente. A criança estava sendo levada para a escola.

A Tesla, fabricante de veículos elétricos de propriedade de Elon Musk, está desenvolvendo o Cybertruck, um veículo que pode flutar na água. O Modelo S, entretanto, não tem essa característica.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)