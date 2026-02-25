VÍDEO: Torcedores protestam espalhando fezes em frente ao CT de clube Grupo de oito fãs do time expressa indignação pela má fase da equipe Jennifer Feitosa 25.02.26 18h35 Oito torcedores do Torino, na Itália, jogaram fezes em frente ao Centro de Treinamento (CT) do clube. O protesto ocorreu após a derrota por 3 a 0 para o Genoa, no último domingo (22), evidenciando a insatisfação com a má fase da equipe. A ação, liderada pelo grupo, demonstra a frustração crescente com o desempenho do time, que já vinha enfrentando dificuldades. A derrota para o Genoa aprofundou a crise no clube italiano. A sequência de resultados negativos culminou na demissão do técnico Marco Baroni O protesto no CT foi registrado em vídeo por um morador vizinho. Nas imagens, uma caminhonete despeja o esterco no local, e o material é espalhado com pás. VEJA MAIS Felipe Melo reprova comportamento da torcida do Flamengo no Maracanã: ‘Não são sem vergonha’ Flamengo foi criticado pelos torcedores no intervalo da partida contra o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca VÍDEO: atacante que jogou no futebol paraense é agredido por torcedores em jogo no Maranhão Confusão no estádio Nhozinho Santos marcou eliminação do Moto Club no Campeonato Maranhense Além do descarte de fezes, os torcedores estenderam uma faixa com a frase “merda como Cairo”. A mensagem é uma referência direta a Urbano Cairo, proprietário do clube, que é visto como o principal responsável pela crise atual do Torino. Situação atual da equipe No Campeonato Italiano, o Torino ocupa a 15ª posição, somando 27 pontos. A equipe está apenas três pontos acima do Lecce, que atualmente é o primeiro time na zona de rebaixamento. O desempenho recente do clube inclui uma vitória, um empate e seis derrotas nos últimos oito jogos. O histórico negativo também registra uma goleada de 6 a 0 sofrida contra o Como. (Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES O PARÁ NA COPA DO BRASIL Voa, Japiim! Castanhal vence o Guarani nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil Castanhal derrotou o Bugre, em casa, e garantiu uma premiação de quase R$1 milhão 25.02.26 18h09 FUTEBOL Meio-campista do Paysandu sobre o Re-Pa: 'favoritismo deixamos para ao lado de lá' Caio Mello deve fazer a sua estreia no clássico Re-Pa 25.02.26 17h59 FUTEBOL Casa cheia! Remo solta nova parcial de vendas de ingressos para o jogo contra o Internacional Único representante do Norte na Série A, Remo recebe o Inter de olho na primeira vitória na elite do futebol brasileiro 25.02.26 15h40 futebol Tuna Luso perde de virada e é eliminada da Copa do Brasil sub-17 Águia Guerreira não conseguiu administrar o resultado e foi eliminada do torneio 25.02.26 12h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.02.26 7h00 futebol Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 25.02.26 9h35 futebol Diego Hernández está fora do jogo contra o Internacional; saiba o porquê! Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico 25.02.26 10h56