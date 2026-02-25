VÍDEO: Torcedores protestam espalhando fezes em frente ao CT de clube

Oito torcedores do Torino, na Itália, jogaram fezes em frente ao Centro de Treinamento (CT) do clube. O protesto ocorreu após a derrota por 3 a 0 para o Genoa, no último domingo (22), evidenciando a insatisfação com a má fase da equipe.

A ação, liderada pelo grupo, demonstra a frustração crescente com o desempenho do time, que já vinha enfrentando dificuldades. A derrota para o Genoa aprofundou a crise no clube italiano. A sequência de resultados negativos culminou na demissão do técnico Marco Baroni

O protesto no CT foi registrado em vídeo por um morador vizinho. Nas imagens, uma caminhonete despeja o esterco no local, e o material é espalhado com pás.

Além do descarte de fezes, os torcedores estenderam uma faixa com a frase “merda como Cairo”. A mensagem é uma referência direta a Urbano Cairo, proprietário do clube, que é visto como o principal responsável pela crise atual do Torino.

Situação atual da equipe

No Campeonato Italiano, o Torino ocupa a 15ª posição, somando 27 pontos. A equipe está apenas três pontos acima do Lecce, que atualmente é o primeiro time na zona de rebaixamento.

O desempenho recente do clube inclui uma vitória, um empate e seis derrotas nos últimos oito jogos. O histórico negativo também registra uma goleada de 6 a 0 sofrida contra o Como.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)