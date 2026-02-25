Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

VÍDEO: Torcedores protestam espalhando fezes em frente ao CT de clube

Grupo de oito fãs do time expressa indignação pela má fase da equipe

Jennifer Feitosa

Oito torcedores do Torino, na Itália, jogaram fezes em frente ao Centro de Treinamento (CT) do clube. O protesto ocorreu após a derrota por 3 a 0 para o Genoa, no último domingo (22), evidenciando a insatisfação com a má fase da equipe.

A ação, liderada pelo grupo, demonstra a frustração crescente com o desempenho do time, que já vinha enfrentando dificuldades. A derrota para o Genoa aprofundou a crise no clube italiano. A sequência de resultados negativos culminou na demissão do técnico Marco Baroni

O protesto no CT foi registrado em vídeo por um morador vizinho. Nas imagens, uma caminhonete despeja o esterco no local, e o material é espalhado com pás.

VEJA MAIS

image Felipe Melo reprova comportamento da torcida do Flamengo no Maracanã: ‘Não são sem vergonha’
Flamengo foi criticado pelos torcedores no intervalo da partida contra o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca

image VÍDEO: atacante que jogou no futebol paraense é agredido por torcedores em jogo no Maranhão
Confusão no estádio Nhozinho Santos marcou eliminação do Moto Club no Campeonato Maranhense

Além do descarte de fezes, os torcedores estenderam uma faixa com a frase “merda como Cairo”. A mensagem é uma referência direta a Urbano Cairo, proprietário do clube, que é visto como o principal responsável pela crise atual do Torino.

Situação atual da equipe

No Campeonato Italiano, o Torino ocupa a 15ª posição, somando 27 pontos. A equipe está apenas três pontos acima do Lecce, que atualmente é o primeiro time na zona de rebaixamento.

O desempenho recente do clube inclui uma vitória, um empate e seis derrotas nos últimos oito jogos. O histórico negativo também registra uma goleada de 6 a 0 sofrida contra o Como.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

O PARÁ NA COPA DO BRASIL

Voa, Japiim! Castanhal vence o Guarani nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil

Castanhal derrotou o Bugre, em casa, e garantiu uma premiação de quase R$1 milhão

25.02.26 18h09

FUTEBOL

Meio-campista do Paysandu sobre o Re-Pa: 'favoritismo deixamos para ao lado de lá'

Caio Mello deve fazer a sua estreia no clássico Re-Pa

25.02.26 17h59

FUTEBOL

Casa cheia! Remo solta nova parcial de vendas de ingressos para o jogo contra o Internacional

Único representante do Norte na Série A, Remo recebe o Inter de olho na primeira vitória na elite do futebol brasileiro

25.02.26 15h40

futebol

Tuna Luso perde de virada e é eliminada da Copa do Brasil sub-17

Águia Guerreira não conseguiu administrar o resultado e foi eliminada do torneio

25.02.26 12h23

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C

Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado

24.02.26 17h08

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

25.02.26 7h00

futebol

Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira

Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão

25.02.26 9h35

futebol

Diego Hernández está fora do jogo contra o Internacional; saiba o porquê!

Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico

25.02.26 10h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda