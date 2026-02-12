VÍDEO: atacante que jogou no futebol paraense é agredido por torcedores em jogo no Maranhão Confusão no estádio Nhozinho Santos marcou eliminação do Moto Club no Campeonato Maranhense O Liberal 12.02.26 9h44 Andrezinho troca socos com torcedores que invadiram o campo (Reprodução / X) A partida entre Moto Club-MA e IAPE-MA, válida pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Maranhense, terminou com uma confusão generalizada. Membros de uma torcida organizada do Papão do Norte invadiram o gramado do estádio Nhozinho Santos, em São Luís, e agrediram jogadores em campo. Um dos atletas envolvidos na confusão foi o atacante Andrezinho, que atuou no Castanhal na última temporada. A invasão ocorreu por volta dos 38 minutos do segundo tempo. O IAPE vencia o jogo por 2 a 0. O resultado eliminava o Moto Club na competição e isso gerou revolta nos torcedores da equipe rubro-negra. Com isso, alguns integrantes da torcida pularam o alambrado e invadiram o campo. Imagens da transmissão do jogo mostram que os homens entram no gramado enquanto a bola ainda está rolando e partem para cima dos jogadores do Moto Club. Andrezinho, ex-Castanhal, é um dos atletas agredidos. Ele trocou socos com os torcedores e tem se esquivado das invertidas. VEJA MAIS Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo Cametá vence o Paysandu no Parque do Bacurau e assume a liderança do Parazão Mapará foi soberano na partida, controlou o jogo e venceu com autoridade a equipe bicolor Torcida organizada do Bragantino cria ‘disk balada’ para 'fiscalizar' jogadores no Parazão Lanterna do Campeonato Paraense, clube vive crise e organizada ameaça atletas flagrados em festas A comissão técnica e os atletas que estavam no banco entram no campo para tentar proteger os outros jogadores. A polícia militar precisou agir e usou spray de pimenta para controlar a confusão. O zagueiro Denilson, do Moto Club, foi atingido pelo efeito do spray de pimenta durante a ação da polícia e precisou de atendimento médico à beira do campo. Uma ambulância chegou a entrar no gramado para prestar socorro. Por meio das redes sociais, Andrezinho lamentou as cenas de violência e disse que estava apenas trabalhando. "Não sou a favor da violência, sou trabalhador, pai de família e estou lutando pelo meu pão de cada dia. Mas, infelizmente, existem torcedores mal-intencionados que vão para o estádio e passam dos limites", escreveu o atacante. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Jogo encerrado Por conta da confusão, o árbitro Paulo José Sousa Mourão encerrou a partida por falta de segurança. Com o resultado, o IAPE avançou para a final do Campeonato Maranhense. Essa é a primeira final da história do clube. Final inédita A decisão, será entre o IAPE, que disputa a primeira final estadual da história do clube, e o Maranhão. O MAC eliminou o Sampaio Corrêa após vencer por 3 a 0 no jogo de ida e perder por 2 a 0 no na volta. Já o Moto Club chega a oitava temporada sem um título estadual e agora vai aguardar o início da Série D do Campeonato Brasileiro. 