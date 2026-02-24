Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Felipe Melo reprova comportamento da torcida do Flamengo no Maracanã: ‘Não são sem vergonha’

Flamengo foi criticado pelos torcedores no intervalo da partida contra o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca

Estadão Conteúdo
fonte

Felipe Melo reconheceu que o Flamengo teve atuações abaixo do esperado recentemente, mas rechaçou o termo usado por parte da torcida (Reprodução / SporTV)

O ex-jogador Felipe Melo saiu em defesa do Flamengo após as vaias e os gritos de "time sem vergonha" vindos das arquibancadas do Maracanã, no intervalo da vitória por 3 a 0 sobre o Madureira, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca.

Para Felipe Melo, a crítica mais pesada não se sustenta diante do que o clube construiu nos últimos anos. Ele reconheceu que o time teve atuações abaixo do esperado recentemente, mas rechaçou o termo usado por parte da torcida.

"Time sem vergonha é forte para mim sobre um time que ganhou tudo que ganhou recentemente, e não tenho dúvida que vai continuar brigando. Tiveram atuações abaixo e alguns torcedores vaiarem eu entendo porque é clube grande. Mas não são sem vergonha, pelo contrário", disse o ex-jogador durante o programa Fechamento SporTV.

Dentro de campo, o Flamengo resolveu a partida no segundo tempo. Nicolás de la Cruz abriu o placar e encerrou um longo jejum de gols desde sua chegada ao clube. Na sequência, Giorgian de Arrascaeta ampliou e atingiu uma marca histórica: tornou-se o primeiro estrangeiro a alcançar 100 gols com a camisa rubro-negra. Luiz Araújo fechou o placar e anotou seu primeiro gol na temporada.

Com o resultado, o Flamengo pode até perder por dois gols de diferença no jogo de volta para garantir a vaga na final. Uma derrota por três gols leva a decisão para os pênaltis, enquanto o Madureira precisa vencer por quatro ou mais para avançar diretamente. A segunda partida está marcada para a próxima segunda-feira, dia 2 de março, novamente no Maracanã.

A equipe rubro-negra entrou pressionada após uma sequência de resultados irregulares no início da temporada, incluindo tropeços em competições nacionais e internacionais. Mesmo assim, a atuação no segundo tempo trouxe alívio momentâneo e foi suficiente para recolocar o time em vantagem no confronto.

Antes do duelo decisivo do Campeonato Carioca, o Flamengo volta suas atenções para a Recopa, quando enfrenta o Lanús no Maracanã, precisando reverter a derrota por 1 a 0 sofrida fora de casa. Já o Madureira terá compromisso pelo calendário nacional antes de tentar o milagre na semifinal estadual.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Flamengo

Felipe Melo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Breves Fight Combat Agita a Ilha do Marajó com Duelo de Gigantes no Peso Pesado

24.02.26 12h56

Futebol

Vem aí a 63ª decisão estadual com Re-Pa

24.02.26 12h54

mais esportes

Paraense conquista dois ouros no Mundial de jiu-jitsu em Minas Gerais

Rennieh Pessoa subiu ao pódio três vezes, sendo duas em primeiro lugar e outra em segundo

24.02.26 11h14

futebol

Internacional tem dúvida no setor defensivo para jogo contra o Remo

Duelo, válido pela quarta rodada do Brasileirão, ocorre nesta quarta-feira (25), no Mangueirão

24.02.26 10h32

MAIS LIDAS EM ESPORTES

INVIÁVEL

Paysandu deve cinco vezes mais do que o declarado na recuperação judicial

No pedido aprovado pela justiça, clube declarou dívidas de pouco mais de R$ 16 mi, no entanto, totalidade de débitos chega a quase R$ 75 milhões

24.02.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira

24.02.26 7h00

futebol

Internacional tem dúvida no setor defensivo para jogo contra o Remo

Duelo, válido pela quarta rodada do Brasileirão, ocorre nesta quarta-feira (25), no Mangueirão

24.02.26 10h32

FUTEBOL

Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard

Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa

23.02.26 16h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda