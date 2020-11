Nesta quarta-feira (25), o futebol perdeu um de seus maiores personagens. Diego Armando Maradona faleceu aos 60 anos de idade, por conta de uma parada cardiorrespiratória, segundo a imprensa argentina. Para homenagear o craque, relembre a estreia do Pibe com a camisa do Barcelona, em 1982, contra o Valencia, no Estadio Mestalla, na vitória do time catalão por 2 a 1. Maradona abriu o placar da partida. Veja!

Reprodução