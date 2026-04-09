VÍDEO: Neymar esclarece expressão 'de chico' após vitória sobre o Remo Jogador comenta repercussão de declaração sobre arbitragem e diz que não teve intenção de ofender mulheres Hannah Franco 09.04.26 21h41 O atacante Neymar se pronunciou sobre a repercussão de uma fala considerada machista após a vitória do Santos sobre o Clube do Remo. A declaração, feita ao comentar a arbitragem da partida, ganhou destaque nas redes sociais. A polêmica envolve o uso da expressão “acordou de chico” ao se referir ao árbitro Sávio Pereira Sampaio. O tema voltou à tona em um vídeo publicado pelo jogador nesta quinta-feira (9), em seu canal no YouTube, no qual ele conversa com amigos sobre o episódio. VEJA MAIS Após vitória sobre o Remo, Neymar diz que arbitragem estava 'de chico' e gera polêmica Atacante reclamou de cartão e usou expressão considerada machista nas redes sociais; veja a repercussão Amiga dá bronca em Neymar após falas machistas: 'O que passou na sua cabeça?' Ao final do jogo do Santos contra o Remo, o jogador disse que o árbitro da partida “estava de chico”, uma expressão que se refere ao período menstrual das mulheres Durante a gravação, Neymar é questionado pela amiga Bianca Coimbra, que aponta o impacto da fala. “Entendi que foi uma piada. Mas, quando você coloca isso como uma questão de que ele toma uma decisão errada porque está na TPM, você invalida as mulheres que ficam menstruadas. É uma fala infeliz”, afirmou. Ela também destacou que declarações públicas podem reforçar estigmas e ganhar proporções maiores. Ao responder, o jogador afirmou que não conhecia o significado da expressão utilizada e negou intenção de atingir mulheres. “A expressão ‘de chico’, por exemplo, não sabia… Eu não quis ofender nenhuma mulher”, declarou. Na sequência, Neymar reconheceu que poderia ter se expressado de outra forma ao criticar a arbitragem. “Eu queria ter falado que ele estava estressado, que ele não queria papo. Eu poderia ter falado isso”. Em outro momento, o atleta voltou a comentar o tema e disse compreender a explicação apresentada pela amiga, embora tenha reforçado que não pretendia direcionar a fala a um grupo específico. “Óbvio, eu entendi o que você falou, mas foi o que eu falei, você explicou aquele montão de coisa, sendo que eu nunca quis atingir esse público, entendeu”. Ao final, Neymar afirmou que a conversa teve caráter educativo e reconheceu mudanças no debate social. “Eu entendo que o mundo não é igual… hoje em dia está mudando bastante”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Neymar Santos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário 09.04.26 14h39 FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 Futebol Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense 08.04.26 15h56 futebol Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real 08.04.26 13h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.04.26 7h00 FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 PAPÃP B Papão poupa titulares e vai com time alternativo contra o Nacional em Manaus De olho na Série C, Paysandu repete estratégia mesmo após revés em Rondônia, enquanto rival usa força máxima para defender liderança na Arena da Amazônia 09.04.26 8h00 futebol Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário 09.04.26 14h39