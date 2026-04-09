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VÍDEO: Neymar esclarece expressão 'de chico' após vitória sobre o Remo

Jogador comenta repercussão de declaração sobre arbitragem e diz que não teve intenção de ofender mulheres

Hannah Franco

O atacante Neymar se pronunciou sobre a repercussão de uma fala considerada machista após a vitória do Santos sobre o Clube do Remo. A declaração, feita ao comentar a arbitragem da partida, ganhou destaque nas redes sociais.

A polêmica envolve o uso da expressão “acordou de chico” ao se referir ao árbitro Sávio Pereira Sampaio. O tema voltou à tona em um vídeo publicado pelo jogador nesta quinta-feira (9), em seu canal no YouTube, no qual ele conversa com amigos sobre o episódio.

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Ao final do jogo do Santos contra o Remo, o jogador disse que o árbitro da partida “estava de chico”, uma expressão que se refere ao período menstrual das mulheres

Durante a gravação, Neymar é questionado pela amiga Bianca Coimbra, que aponta o impacto da fala. “Entendi que foi uma piada. Mas, quando você coloca isso como uma questão de que ele toma uma decisão errada porque está na TPM, você invalida as mulheres que ficam menstruadas. É uma fala infeliz”, afirmou.

Ela também destacou que declarações públicas podem reforçar estigmas e ganhar proporções maiores.

Ao responder, o jogador afirmou que não conhecia o significado da expressão utilizada e negou intenção de atingir mulheres. “A expressão ‘de chico’, por exemplo, não sabia… Eu não quis ofender nenhuma mulher”, declarou.

Na sequência, Neymar reconheceu que poderia ter se expressado de outra forma ao criticar a arbitragem. “Eu queria ter falado que ele estava estressado, que ele não queria papo. Eu poderia ter falado isso”.

Em outro momento, o atleta voltou a comentar o tema e disse compreender a explicação apresentada pela amiga, embora tenha reforçado que não pretendia direcionar a fala a um grupo específico.

“Óbvio, eu entendi o que você falou, mas foi o que eu falei, você explicou aquele montão de coisa, sendo que eu nunca quis atingir esse público, entendeu”.

Ao final, Neymar afirmou que a conversa teve caráter educativo e reconheceu mudanças no debate social.

“Eu entendo que o mundo não é igual… hoje em dia está mudando bastante”, concluiu.

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