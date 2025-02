VÍDEO: jogador do Paysandú é nocauteado com soco no rosto durante partida der futebol

Uma cena que ocorreu durante uma partida do futebol uruguaio viralizou nas redes sociais neste fim de semana. Um jogador nocauteou o adversário com um soco no rosto durante a partida de ida da final da Copa Nacional de Seleções do Uruguai, disputada entre Paysandú Interior e Soriano Capital.

Nas imagens, é possível ver Mario González, jogador do Soriano, acertando um soco no rosto de Enzo Echeveste, do Paysandú, que caiu desmaiado após o golpe. Imediatamente, o árbitro da partida expulsou González. Os demais jogadores precisaram conter a confusão. Através das redes sociais, Echeveste anunciou que está bem.

“Tudo isso pelo que passei, esqueçam. Está tudo bem, vamos focar no partido da próxima sexta-feira e deixar tudo isso para trás. Muito obrigado por se preocuparem e por me escreverem. Estou bem”, declarou o jogador.

Após a confusão, o Paysandú acabou vencendo o jogo pelo placar de 1 a 0. A Copa Nacional de Seleções é organizada pela OFI (Organização de Futebol do Interior), entidade responsável por desenvolver o futebol nas províncias do interior do Uruguai.