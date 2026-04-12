VÍDEO: jogador argentino é detido após gritar 'bomba' em avião Caso ocorreu antes de voo em Jujuy e provocou evacuação da aeronave e fechamento temporário de aeroporto Hannah Franco 12.04.26 17h11 O jogador Emiliano Endrizzi, do Gimnasia de Jujuy, foi detido neste sábado (11) após gritar “bomba” dentro de uma aeronave antes da decolagem, na Argentina. O caso ocorreu quando a delegação do clube se preparava para viajar a Buenos Aires. A atitude do meio-campista levou à evacuação imediata do avião e à suspensão das operações no Aeroporto Internacional Governador Horacio Guzmán, em Jujuy. O protocolo de segurança foi acionado e todos os voos foram temporariamente cancelados. VEJA MAIS VÍDEO: Neymar esclarece expressão 'de chico' após vitória sobre o Remo Jogador comenta repercussão de declaração sobre arbitragem e diz que não teve intenção de ofender mulheres Lembra dele? Atacante Felipe Vizeu, ex-Remo, decide jogo na Libertadores da América Jogador, que atuou com a camisa azulina em 2025, fez o gol da vitória do Sporting Cristal sobre o Cerro Porteño O jornalista Diego Poggi, da Rádio Urbana Play, que estava no voo, registrou imagens do momento em que o atleta foi retirado da aeronave. Operação descartou explosivos no avião Após cerca de uma hora de operação, as autoridades verificaram a aeronave e descartaram a presença de qualquer explosivo. Com isso, o aeroporto retomou as atividades normalmente. O incidente ocorreu antes da viagem do Gimnasia de Jujuy para enfrentar o Agropecuario. Por conta da situação, a chegada da equipe a Buenos Aires sofreu atraso. O clube também divulgou um comunicado após o ocorrido. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Emiliano Endrizzi Gimnasia de Jujuy COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu está escalado para enfrentar o Brusque na Série C; veja quem joga Papão recebe a equipe quadricolor na Curuzu pela 2ª rodada da Série C 12.04.26 16h40 futebol Águia de Marabá sai na frente, mas sofre empate para o Tocantinópolis na Série D Partida, válida segunda rodada do campeonato, ocorreu no último sábado (11), no estádio João Ribeiro 12.04.26 15h04 Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00 FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 12.04.26 7h00 Copa Libertadores da América Platense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Libertadores Platense e Corinthians jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 09.04.26 20h00 Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00