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VÍDEO: jogador argentino é detido após gritar 'bomba' em avião

Caso ocorreu antes de voo em Jujuy e provocou evacuação da aeronave e fechamento temporário de aeroporto

Hannah Franco

O jogador Emiliano Endrizzi, do Gimnasia de Jujuy, foi detido neste sábado (11) após gritar “bomba” dentro de uma aeronave antes da decolagem, na Argentina. O caso ocorreu quando a delegação do clube se preparava para viajar a Buenos Aires.

A atitude do meio-campista levou à evacuação imediata do avião e à suspensão das operações no Aeroporto Internacional Governador Horacio Guzmán, em Jujuy. O protocolo de segurança foi acionado e todos os voos foram temporariamente cancelados.

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O jornalista Diego Poggi, da Rádio Urbana Play, que estava no voo, registrou imagens do momento em que o atleta foi retirado da aeronave.

Operação descartou explosivos no avião

Após cerca de uma hora de operação, as autoridades verificaram a aeronave e descartaram a presença de qualquer explosivo. Com isso, o aeroporto retomou as atividades normalmente. O incidente ocorreu antes da viagem do Gimnasia de Jujuy para enfrentar o Agropecuario.

Por conta da situação, a chegada da equipe a Buenos Aires sofreu atraso. O clube também divulgou um comunicado após o ocorrido.

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