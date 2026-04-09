Lembra dele? Atacante Felipe Vizeu, ex-Remo, decide jogo na Libertadores da América

O Sporting Cristal, do Peru, estreou na Copa Libertadores da América com vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño. O duelo, que ocorreu na noite da última quinta-feira (9), no Estádio Nacional do Peru, foi decidido por um velho conhecido da torcida azulina: o atacante Felipe Vizeu, ex-Remo.

O jogador saiu do banco de reservas, por volta dos 26 minutos da segunda etapa, para marcar o gol da vitória dos peruanos. Aos 37 minutos do segundo tempo, o ex-camisa 33 do Leão Azul aproveitou um cruzamento na área, deu um pulo e empurrou a bola para o fundo da rede.

O gol garantiu a vitória do Sporting Cristal e a liderança do grupo F, que conta com o Palmeiras, que empatou com o Junior na primeira rodada. Na próxima partida na Libertadores, o time de Vizeu vai encarar o próprio Verdão, no Allianz Parque, na quinta-feira (16).

VEJA MAIS

Vizeu foi revelado pelo Flamengo e teve passagem apagada pelo Remo em 2025. O jogador chegou ao time azulino como a grande aposta para o ataque na Série B do Campeonato Brasileiro, mas não correspondeu às expectativas.

(Cristino Martins / O Liberal)

Após atuações abaixo da expectativa, o jogador, que começou a temporada vestindo a camisa 33 e depois mudou para 9, teve a relação com a torcida desgastada e deixou o clube azulino em agosto do ano passado para defender as cores do Sporting Cristal. Ao todo, foram 26 jogos com o Leão Azul, três gols marcados e duas assistências.

Além de Remo e Flamengo, Vizeu passou por outros clubes como Ceará-CE, Criciúma-SC e Grêmio-RS, além de experiências no futebol europeu e japonês.