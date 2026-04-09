Lembra dele? Atacante Felipe Vizeu, ex-Remo, decide jogo na Libertadores da América Jogador, que atuou com a camisa azulina em 2025, fez o gol da vitória do Sporting Cristal sobre o Cerro Porteño O Liberal 09.04.26 15h20 Jogador marcou o gol da vitória do time peruano (Reprodução / Instagram / Sporting Cristal) O Sporting Cristal, do Peru, estreou na Copa Libertadores da América com vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño. O duelo, que ocorreu na noite da última quinta-feira (9), no Estádio Nacional do Peru, foi decidido por um velho conhecido da torcida azulina: o atacante Felipe Vizeu, ex-Remo. O jogador saiu do banco de reservas, por volta dos 26 minutos da segunda etapa, para marcar o gol da vitória dos peruanos. Aos 37 minutos do segundo tempo, o ex-camisa 33 do Leão Azul aproveitou um cruzamento na área, deu um pulo e empurrou a bola para o fundo da rede. O gol garantiu a vitória do Sporting Cristal e a liderança do grupo F, que conta com o Palmeiras, que empatou com o Junior na primeira rodada. Na próxima partida na Libertadores, o time de Vizeu vai encarar o próprio Verdão, no Allianz Parque, na quinta-feira (16). VEJA MAIS Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário Vasco desembarca em Belém para a partida contra o Remo pelo Brasileirão Gigante da Colina fará dois treinos no CT do Paysandu antes do duelo contra o Leão Azul Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real Vizeu foi revelado pelo Flamengo e teve passagem apagada pelo Remo em 2025. O jogador chegou ao time azulino como a grande aposta para o ataque na Série B do Campeonato Brasileiro, mas não correspondeu às expectativas. (Cristino Martins / O Liberal) Após atuações abaixo da expectativa, o jogador, que começou a temporada vestindo a camisa 33 e depois mudou para 9, teve a relação com a torcida desgastada e deixou o clube azulino em agosto do ano passado para defender as cores do Sporting Cristal. Ao todo, foram 26 jogos com o Leão Azul, três gols marcados e duas assistências. Além de Remo e Flamengo, Vizeu passou por outros clubes como Ceará-CE, Criciúma-SC e Grêmio-RS, além de experiências no futebol europeu e japonês. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Lembra dele? Atacante Felipe Vizeu, ex-Remo, decide jogo na Libertadores da América Jogador, que atuou com a camisa azulina em 2025, fez o gol da vitória do Sporting Cristal sobre o Cerro Porteño 09.04.26 15h20 futebol Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário 09.04.26 14h39 futebol Vasco desembarca em Belém para a partida contra o Remo pelo Brasileirão Gigante da Colina fará dois treinos no CT do Paysandu antes do duelo contra o Leão Azul 09.04.26 14h11 Futebol Vitória na Copa Norte não esconde alerta de Condé no Remo: “Falta capricho” O treinador azulino observou que o problema das chances perdidas vem se repetindo nos últimos jogos 08.04.26 23h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.04.26 7h00 PAPÃP B Papão poupa titulares e vai com time alternativo contra o Nacional em Manaus De olho na Série C, Paysandu repete estratégia mesmo após revés em Rondônia, enquanto rival usa força máxima para defender liderança na Arena da Amazônia 09.04.26 8h00 DIAGNÓSTICO O que é neoplasia cervical? Entenda doença que afastou Luis Roberto da Copa do Mundo Narrador foi afastado da Copa do Mundo de 2026 após diagnóstico e iniciou tratamento de saúde 08.04.26 23h40