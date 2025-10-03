VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu Hannah Franco 03.10.25 21h13 Luan Martins, do Remo, e Luanny Rodrigues. (Reprodução/Instagram) A esposa do volante Luan Martins, do Remo, Luanny Rodrigues, gerou repercussão nas redes sociais ao elogiar o Estádio da Curuzu, casa do arquirrival Paysandu. Em vídeo publicado nos stories do Instagram, ela aparece filmando o estádio do alto de um prédio no bairro do Marco, em Belém, e comenta de forma descontraída: “Olha o estádio do Paysandu, lindão.” Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O Estádio da Curuzu e o Baenão, casa do Remo, estão separados por apenas 200 metros, ambos localizados na região central de Belém. VEJA MAIS Remo lança uniforme em homenagem ao Outubro Rosa Segundo o clube, parte da renda obtida com a venda das camisas será destinada a instituições que atuam na prevenção do câncer de mama e no apoio a mulheres em tratamento Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. O Paysandu somou mais um ponto na luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro após empatar 1 a 1 com o Cuiabá, na noite da última quinta-feira (2/10). Atualmente, a equipe não está na zona de rebaixamento da Série B, mas permanece em posição delicada na tabela, precisando somar pontos nas próximas rodadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu estádio da curuzu remo rexpa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Uruguai x Argentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje pelas eliminatórias da Copa Uruguai e Argentina jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 21.03.25 19h30 MMA Após marketing com Terry Crews, Anderson Silva revela verdadeiro adversário para despedida Brasileiro fará o último combate no Brasil no dia 15 de junho, em São Paulo 20.05.24 11h13 Futebol Remo segue à frente do Paysandu e é o clube mais valioso da região Norte, aponta estudo Segundo levantamento da Sports Value, a dupla Re-Pa ocupa, respectivamente, as 31ª e 32ª posições no ranking de equipes mais valiosas do Brasil. 25.01.24 17h09