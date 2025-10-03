Remo lança uniforme em homenagem ao Outubro Rosa

O Clube do Remo apresentou, nesta sexta-feira (3), um uniforme especial em referência ao Outubro Rosa, campanha internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. O modelo foi desenvolvido em parceria com a fornecedora de material esportivo Volt Sport.

A camisa tem rosa claro como cor predominante, com detalhes em azul nos ombros e aplicações que remetem à campanha. O escudo do clube e o logotipo da marca aparecem em tom rosa escuro. O uniforme traz ainda o patch oficial do Outubro Rosa e a frase “Jogue bem – previna-se!” na parte de trás.

Segundo o clube, parte da renda obtida com a venda das camisas será destinada a instituições que atuam na prevenção do câncer de mama e no apoio a mulheres em tratamento. O modelo já está disponível nas versões masculina e feminina, ao preço de R$ 229,99, nas lojas oficiais e no e-commerce do Remo.