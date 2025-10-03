Remo lança uniforme em homenagem ao Outubro Rosa Segundo o clube, parte da renda obtida com a venda das camisas será destinada a instituições que atuam na prevenção do câncer de mama e no apoio a mulheres em tratamento O Liberal 03.10.25 18h42 O Clube do Remo apresentou, nesta sexta-feira (3), um uniforme especial em referência ao Outubro Rosa, campanha internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. O modelo foi desenvolvido em parceria com a fornecedora de material esportivo Volt Sport. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A camisa tem rosa claro como cor predominante, com detalhes em azul nos ombros e aplicações que remetem à campanha. O escudo do clube e o logotipo da marca aparecem em tom rosa escuro. O uniforme traz ainda o patch oficial do Outubro Rosa e a frase “Jogue bem – previna-se!” na parte de trás. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Segundo o clube, parte da renda obtida com a venda das camisas será destinada a instituições que atuam na prevenção do câncer de mama e no apoio a mulheres em tratamento. O modelo já está disponível nas versões masculina e feminina, ao preço de R$ 229,99, nas lojas oficiais e no e-commerce do Remo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO NOVIDADE Remo lança uniforme em homenagem ao Outubro Rosa Segundo o clube, parte da renda obtida com a venda das camisas será destinada a instituições que atuam na prevenção do câncer de mama e no apoio a mulheres em tratamento 03.10.25 18h42 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 BELÉM Parabéns do Leão: cachorro remista tem aniversário temático do time Thanos celebrou mais um ano de vida com a família e homenageou o Clube do Remo 03.10.25 11h39 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26 Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00