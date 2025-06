VÍDEO: bandeirinha agride jogador sub-17 do São Paulo e briga toma conta de partida

Uma confusão envolvendo jogadores da equipe sub-17 do time social do São Paulo e um bandeirinha durante partida da competição Interclubes de futebol amador ganhou repercussão nas redes sociais no último domingo (8). O jogo, disputado contra o EC Banespa, terminou em violência dentro de campo após um gol anulado nos acréscimos.

Segundo testemunhas e vídeos divulgados por páginas de torcedores, a briga começou após um atleta do São Paulo se revoltar com a marcação de impedimento no que seria o gol de empate. O jogador se aproximou do árbitro assistente com xingamentos e gritos. O bandeirinha reagiu de forma agressiva, desferindo um soco no rosto do adolescente.

As imagens mostram o momento em que o jogador encosta a testa na do assistente antes de receber o golpe. Em seguida, outros atletas do São Paulo cercaram o bandeirinha, que revidou com mais socos e pontapés, gerando um tumulto generalizado. Árbitros e comissões técnicas tentaram conter a confusão, que durou cerca de um minuto até que a situação fosse controlada.

O São Paulo, que disputava a partida com equipe amadora vinculada ao clube social, e não à base profissional, havia empatado o jogo nos acréscimos, mas o gol foi anulado por impedimento. O Banespa vencia por 2 a 1.

A Associação Paulista Interclubes de Futebol Menor, organizadora da competição, publicou uma nota oficial ainda no domingo, repudiando a violência.

O presidente do Interclubes confirmou, segundo o UOL, que o árbitro assistente foi excluído do quadro de prestadores de serviço, e que os outros dois árbitros escalados para a partida também foram banidos da competição.

O bandeirinha, cujo nome não foi divulgado, é contratado pela empresa SFM Eventos Esportivos, que presta serviços de arbitragem para o torneio há anos. A empresa foi acionada para garantir o afastamento imediato do trio de arbitragem.