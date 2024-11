Tuna Luso é vice-campeã da Taça Paraná de voleibol sub-16

A Tuna Luso representou o estado do Pará na Taça Paraná de Voleibol e conquistou o vice-campeonato na categoria feminina Sub-16, Série Bronze. Na final, as atletas da Águia Guerreira enfrentaram o time Ace, do estado de Goiás, e foram derrotadas por 2 sets a 0.

A Tuna fez sua estreia na competição com um time montado no início de 2024 e teve um bom desempenho. As representantes paraenses avançaram por duas fases iniciais e se classificaram para as semifinais, onde enfrentaram o Hm Sports, de Goiás. Durante a partida, as meninas conseguiram uma virada impressionante, vencendo por 2 sets a 1. Após perder o primeiro set por 25 a 12, elas se recuperaram e conquistaram o segundo set com um placar de 25 a 16, finalizando com uma vitória no terceiro set por 15 a 10.

Após avançar para a final, o time disputou a partida decisiva no último sábado (09), no ginásio do Sesc São José dos Pinhais, no Paraná. A partida começou de forma equilibrada, mas as jogadoras paraenses foram superadas pelas atletas do Ace, que se destacaram em quadra. Ambos os sets terminaram com o mesmo placar: 25 a 18 a favor das goianas.

O evento ocorreu em diversos municípios do estado do Paraná, incluindo o Complexo Esportivo Ney Braga I e II; o Complexo Esportivo Riacho Doce; o Centro de Esportes e Lazer São Marcos; o Centro E.L. Max Rosenmann; o Centro E.L. Maria Pissaia, o Sesc São José dos Pinhais e a Arena Artgol Esportes. A programação começou no dia 3 e se estendeu até 11 de novembro.

A competição

A Taça Paraná de Voleibol começou em 2001, reunindo equipes de vários estados. Organizado por Josmar, Luciano Ferreira e Gersinho, destacou-se com categorias mirim e infantil, impulsionando o voleibol de base no Paraná. A organização criou o campeonato com o intuito de promover a integração social e o desenvolvimento de talentos no Brasil por meio do voleibol. Para impulsionar essa modalidade, a equipe de organizadores destaca três principais objetivos que devem ser priorizados:

Intercâmbio Esportivo e Cultural: fomentar o intercâmbio entre equipes de diferentes regiões do Brasil, utilizando o voleibol como uma ferramenta para conectar pessoas e culturas.

Fortalecimento da Modalidade: reforçar a prática do voleibol no estado do Paraná e em todo o Brasil, aumentando a participação e o interesse pela modalidade.

Descoberta de Novos Talentos: identificar e desenvolver novos talentos para o esporte, assegurando que as futuras gerações tenham oportunidades de se destacar no voleibol.