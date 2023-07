Tiago Leifert pede desculpas após dizer que palmeirense morta estava em torcida organizada

O apresentador Tiago Leifert fez comentários polêmicos sobre a morte da palmeirense Gabriela Anelli, que foi atingida por uma garrafa de vidro durante confronto de torcedores rivais no último sábado (8). Durante uma live no YouTube, ele disse que a jovem estava envolvida no tumulto, mas se arrependeu e pediu desculpas pela informação falsa horas depois.

O apresentador disse durante a transmissão que a jovem "assumiu um risco" ao fazer parte de uma torcida organizada do Palmeiras. "Ela é da Mancha Verde, ela não estava na bilheteria entrando no estádio, ela estava do lado de fora, junto com aqueles torcedores que ficam do lado de fora. Tem uma boa parte da organizada que fica na rua para bater nas pessoas que passam", disse Tiago repercutindo a falsa informação. "Ela não merecia ter morrido, lógico que não, mas ela assumiu um risco estando ali porque ela estava na torcida organizada, ela é da torcida organizada", ressaltou.

Os internautas logo começaram a fazer críticas ao ex-apresentador do Big Brother Brasil. Mais tarde na segunda-feira (10), ele voltou às redes sociais com um pedido de desculpas.

"Eu tinha dito que a torcedora que faleceu, que foi assassinada, na verdade, estava no confronto do Portão A, que aconteceu durante o jogo. Agora a gente sabe que não. Eu li o BO agora há pouco, e ela estava próxima ao Portão D, que é o portão visitante. Voou uma garrafa da organizada do Flamengo em direção à torcida do Palmeiras, atingiu ela no pescoço. Então, eu peço desculpas, ela não estava no confronto do A, que foi durante o jogo. Foi feio, mas ela já tinha sido atingida. Ela foi atingida antes do jogo, perto do Portão D", justificou Leifert.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)