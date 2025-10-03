Terraflamistas? Entenda o termo usado pela presidente do Palmeiras para ironizar o Flamengo A palavra foi utilizada por Leila Pereira, a fim de criticar o conflito financeiro envolvendo os times da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) Victoria Rodrigues 03.10.25 15h19 Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras. (Foto: Reprodução/ Portal do Palmeirense) Após o Flamengo conquistar uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para bloquear o repasse de R$ 77 milhões da audiência fixa referente à TV aberta, fechada e pay-per-view, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, criticou a decisão que favoreceu exclusivamente o clube carioca. Na ocasião, ela chegou a criar uma referência aos “Terraflamistas”, mas afinal, o que significa esse termo no futebol? O que significa o termo “Terraflamistas”? Por não ter aprovado a postura do Flamengo, a presidente do alviverde ironizou a liminar que deixou de fora os outros times do bloco, como: Palmeiras, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Grêmio, Bahia e Red Bull Bragantino. Foi então que Leila resolveu utilizar a palavra “Terraflamista” com o único intuito de se referir às pessoas que acreditam que o clube é mais importante do que os demais da liga. "Não tem os terraplanistas que acreditam que a terra é plana? Agora tem os terraflamistas, que acreditam que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. E não é assim, gente. Ninguém é maior que ninguém, mais importante que ninguém. Temos que botar os pés no chão", explicou Leila Pereira em entrevista ao GE TV. Além de repudiar a decisão do time carioca, a presidente ainda destacou que o Flamengo não deveria pensar apenas nos benefícios voltados ao próprio clube. "Eu acho que o Flamengo tem que botar os pés no chão. Saber que ele não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe", complementou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. VEJA MAIS Palmeiras irá à Justiça contra o Flamengo após bloqueio de repasses da Libra Flamengo entra em conflito com clubes da Libra por cotas de TV O time Rubro-Negro conseguiu liminar que bloqueia o repasse de parte dos direitos de TV que seriam distribuídos entre os clubes da Libra Flamengo vê Palmeiras encostar no topo, mas aumenta ainda mais chances de título; veja números Com o fim da 26ª rodada, o Flamengo tem 49% de chances de conquistar o Brasileirão Por que o Flamengo tomou essa decisão? A disputa financeira iniciou quando o Flamengo alegou não concordar com o modelo adotado pela Liga do Futebol Brasileiro (Libra) para medir audiência, já que o valor é distribuído atualmente entre os seis clubes. Em contrapartida, a Libra compreendeu que a regra imposta “não condiz com a situação financeira do time rubro-negro”, mas que essa medida seria fundamental e mais justa para as outras equipes de menor expressão que possuem direito e também fazem parte da organização. “A Libra repudia a decisão unilateral e repentina da atual gestão do Flamengo, que moveu ação judicial contra o conjunto de clubes do qual faz parte, bloqueando repasses financeiros consagrados em contrato. A medida extrema confirma uma postura que privilegia o interesse particular de curto prazo, quando, na verdade, os verdadeiros prejudicados são os times que contam com esse dinheiro para seu fluxo de caixa, pagamento de contas e salários”, escreveu a Libra em nota oficial. (Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com) 