Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flamengo vê Palmeiras encostar no topo, mas aumenta ainda mais chances de título; veja números

Com o fim da 26ª rodada, o Flamengo tem 49% de chances de conquistar o Brasileirão

Estadão Conteúdo

Com o fim da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vê as chances de título crescerem. Apesar de somar apenas um ponto após o empate com o Cruzeiro em 0 a 0, no Maracanã, o time rubro-negro é quem segue com a maior probabilidade de levantar a taça em dezembro.

No entanto, o Flamengo viu a diferença de pontos para o Palmeiras diminuir. Na quarta-feira, o time alviverde venceu o Vasco por 3 a 0, no Allianz Parque e encostou rubro-negro.

VEJA MAIS

image Palmeiras irá à Justiça contra o Flamengo após bloqueio de repasses da Libra

image Flamengo e Cruzeiro fazem jogo movimentado, mas não tiram o zero do placar no Maracanã

Com os resultados, o líder carioca chega aos 55 pontos, enquanto o Cruzeiro, que cai para a terceira posição, soma 51. Já o Palmeiras, único que venceu na rodada, assume a vice-liderança do certame, com 52 pontos.

Mesmo após o empate com o Cruzeiro, a torcida rubro-negra tem motivos a celebrar. Com o fim da 26ª rodada, o Flamengo tem 49% de chances de conquistar o Brasileirão pela oitava vez, de acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Na sequência, ainda segundo a UFMG, o Palmeiras aparece com 37,3% de chances. Por outro lado, o Cruzeiro vê o sonho do título mais distante, pois a probabilidade caiu para 12,9%. Os cálculos indicam que, provavelmente, o título deve ficar com um desses três clubes, pois quem vem na sequência da tabela tem menos de 1% de chance.

Na 27ª rodada, os três primeiros colocados entram em campo no domingo, dia 5. O Palmeiras tem clássico pela frente contra o São Paulo, no MorumBis, às 16h, dia 5. Um pouco mais tarde, às 18h30, o Flamengo visita o Bahia, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O Cruzeiro, por sua vez, recebe o lanterna Sport, às 20h30, no Mineirão.

PROBABILIDADES DE REBAIXAMENTO NO BRASILEIRÃO Na parte de baixo da tabela, o sentimento é de desespero para os times que, neste momento, ocupam posições na zona da degola da competição. Com 97,1%, o Sport aumentou mais ainda as chances de rebaixamento para a Série B.

O Fortaleza tem 83,4% de probabilidade de cair, enquanto o Vitória tem 67,3%. O Juventude, último ainda dentro do Z-4, aparece com 66,4% de probabilidade. Com percentual baixo, mas ainda preocupante, o Santos tem 18,9% de chance de ser rebaixado; o Inter tem 16,7%; o Corinthians, 16,5%; e o Vasco, 10,7%.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Flamengo

Palmeiras

probabilidades
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Técnico do Paysandu lamenta empate com o Cuiabá, cita falha e diz: ‘não fomos inteligentes’

Márcio Fernandes citou problemas da equipe em jogar na Curuzu e afirmou que precisa melhorar a questão psicológica dos atletas atuado em Belém

02.10.25 22h42

SÉRIE B

João Pedro projeta reta final do Remo na Série B: ‘São nove finais’

Atacante destacou evolução com Guto Ferreira e reforçou a importância de vencer fora de casa contra o Operário.

02.10.25 16h56

SÉRIE B

Raio-X: Adversário do Remo, Operário-PR aposta em posse de bola e defesa sólida Série B

Equipes dividem posto de quarta melhor defesa da competição, com 28 gols sofridos cada.

02.10.25 15h58

Futebol

Parazão de 2026 terá menos datas e formato de competição inédito; saiba detalhes

Novo torneio tem a forma de disputa da primeira fase acordada entre as equipes. Há discussão, no entanto, sobre o regulamento da etapa final.

02.10.25 13h55

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Parazão de 2026 terá menos datas e formato de competição inédito; saiba detalhes

Novo torneio tem a forma de disputa da primeira fase acordada entre as equipes. Há discussão, no entanto, sobre o regulamento da etapa final.

02.10.25 13h55

TIC TAC

Paysandu evita derrota para o Cuiabá no fim, mas segue na lanterna da Série B

Faltando oito rodadas do final, o rebaixamento parece iminente. O próximo jogo será na terça-feira, contra o Botafogo-SP, fora de casa

02.10.25 21h02

FUTEBOL

Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário

Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão

01.10.25 19h29

FUTEBOL

Técnico do Paysandu lamenta empate com o Cuiabá, cita falha e diz: ‘não fomos inteligentes’

Márcio Fernandes citou problemas da equipe em jogar na Curuzu e afirmou que precisa melhorar a questão psicológica dos atletas atuado em Belém

02.10.25 22h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda