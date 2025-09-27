Flamengo entra em conflito com clubes da Libra por cotas de TV O time Rubro-Negro conseguiu liminar que bloqueia o repasse de parte dos direitos de TV que seriam distribuídos entre os clubes da Libra O Liberal 27.09.25 20h55 O Flamengo entrou com uma ação judicial e obteve uma liminar que determinou o bloqueio do repasse de uma parcela dos direitos de transmissão do Brasileirão aos clubes da Libra, na sexta-feira (26/9). Em resposta, outras equipes do bloco divulgaram uma nota de repúdio à postura do Rubro-Negro neste sábado (27/9). Além do Flamengo, fazem parte da Libra: Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa e Brusque. Em comunicado conjunto publicado nas redes sociais, os clubes paulistas se posicionaram contra a decisão do time carioca. O Atlético-MG definiu a conduta como “sorrateira e mesquinha”, enquanto o Santos declarou que a atitude demonstra intenção de colocar o “futebol brasileiro em segundo plano”. O conflito judicial A liminar do Flamengo foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e bloqueia a distribuição de R$ 77 milhões referentes ao pay-per-view do Brasileirão, valor que seria repassado aos demais clubes da Libra. O Flamengo alegou prejuízo com o contrato assinado em 2024, que definiu o modelo de divisão das cotas de TV. Na época, o presidente era Rodolfo Landim, que assinou o termo. Seu sucessor, Luiz Eduardo Baptista (BAP), hoje à frente do clube, busca rever os critérios de repasse dentro do bloco. Segundo o Flamengo, houve tentativa de acordo amigável antes da ação na Justiça, e o clube disse estar disposto a aceitar um “grau de concessão”. Atualmente, o contrato prevê que 40% dos direitos de TV sejam distribuídos de forma igualitária, 30% conforme a audiência e 30% de acordo com a classificação final no campeonato. O compromisso é válido até 2029. Nota oficial do Flamengo "O Clube de Regatas do Flamengo ajuizou medida judicial, com pedido de liminar, contra a Liga do Futebol Brasileiro (Libra). O objetivo é impedir que o Flamengo sofra prejuízos adicionais em razão do estabelecimento de critérios de divisão de receitas por audiência que não reconhecem o poder gerador de recursos financeiros do clube." 