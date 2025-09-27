Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flamengo entra em conflito com clubes da Libra por cotas de TV

O time Rubro-Negro conseguiu liminar que bloqueia o repasse de parte dos direitos de TV que seriam distribuídos entre os clubes da Libra

O Liberal

O Flamengo entrou com uma ação judicial e obteve uma liminar que determinou o bloqueio do repasse de uma parcela dos direitos de transmissão do Brasileirão aos clubes da Libra, na sexta-feira (26/9). Em resposta, outras equipes do bloco divulgaram uma nota de repúdio à postura do Rubro-Negro neste sábado (27/9).

Além do Flamengo, fazem parte da Libra: Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa e Brusque. Em comunicado conjunto publicado nas redes sociais, os clubes paulistas se posicionaram contra a decisão do time carioca.

VEJA MAIS

image Flamengo desmente portal Léo Dias e anuncia medidas judiciais
Em nota oficial, o Rubro-Negro repudiou a informação, classificando-a como “totalmente falsa e sem qualquer conexão com a realidade”

image Filipe Luís revela promessa de Rossi após falha no tempo normal: 'Vou classificar o Flamengo'
O comandante rubro-negro comentou sobre rápida conversa com o jogador no vestiário

Também Atlético-MG, Grêmio e Vitória se manifestaram publicamente repudiando a medida. A própria Libra afirmou que a iniciativa do Flamengo busca privilegiar interesses próprios em detrimento da coletividade.

O Palmeiras classificou a atitude do Rubro-Negro como “predatória”, alegando que o clube tenta “asfixiar financeiramente” os demais integrantes do bloco. Já o São Paulo afirmou que a ação “não condiz com o seu passado grandioso” e busca “atrapalhar financeiramente o futebol brasileiro”. O Atlético-MG definiu a conduta como “sorrateira e mesquinha”, enquanto o Santos declarou que a atitude demonstra intenção de colocar o “futebol brasileiro em segundo plano”.

O conflito judicial

A liminar do Flamengo foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e bloqueia a distribuição de R$ 77 milhões referentes ao pay-per-view do Brasileirão, valor que seria repassado aos demais clubes da Libra.

O Flamengo alegou prejuízo com o contrato assinado em 2024, que definiu o modelo de divisão das cotas de TV. Na época, o presidente era Rodolfo Landim, que assinou o termo. Seu sucessor, Luiz Eduardo Baptista (BAP), hoje à frente do clube, busca rever os critérios de repasse dentro do bloco.

Segundo o Flamengo, houve tentativa de acordo amigável antes da ação na Justiça, e o clube disse estar disposto a aceitar um “grau de concessão”. Atualmente, o contrato prevê que 40% dos direitos de TV sejam distribuídos de forma igualitária, 30% conforme a audiência e 30% de acordo com a classificação final no campeonato. O compromisso é válido até 2029.

Nota oficial do Flamengo

“O Clube de Regatas do Flamengo ajuizou medida judicial, com pedido de liminar, contra a Liga do Futebol Brasileiro (Libra). O objetivo é impedir que o Flamengo sofra prejuízos adicionais em razão do estabelecimento de critérios de divisão de receitas por audiência que não reconhecem o poder gerador de recursos financeiros do clube.”

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

flamengo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

VAI CAIR?

Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG

Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário

26.09.25 16h00

Xiiiiiii

Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job'

Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares.

26.09.25 14h06

Futebol

Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B

Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna.

26.09.25 12h13

Futebol

Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube

Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela

26.09.25 12h10

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (27/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

27.09.25 7h00

fake news?

Flamengo desmente portal Léo Dias e anuncia medidas judiciais

Em nota oficial, o Rubro-Negro repudiou a informação, classificando-a como “totalmente falsa e sem qualquer conexão com a realidade”

27.09.25 0h15

SÉRIE B

Remo tem apenas 2,5% de chance de acesso; saiba a probabilidade de rebaixamento

Chances de acesso do Leão despencaram nas últimas três rodadas e agora há torcedor que fale apenas em 'garantir a permanência'

26.09.25 20h16

Xiiiiiii

Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job'

Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares.

26.09.25 14h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda