Flamengo entra em conflito com clubes da Libra por cotas de TV

O Flamengo entrou com uma ação judicial e obteve uma liminar que determinou o bloqueio do repasse de uma parcela dos direitos de transmissão do Brasileirão aos clubes da Libra , na sexta-feira (26/9). Em resposta, outras equipes do bloco divulgaram uma nota de repúdio à postura do Rubro-Negro neste sábado (27/9).

Além do Flamengo, fazem parte da Libra: Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa e Brusque. Em comunicado conjunto publicado nas redes sociais, os clubes paulistas se posicionaram contra a decisão do time carioca.

Também Atlético-MG, Grêmio e Vitória se manifestaram publicamente repudiando a medida. A própria Libra afirmou que a iniciativa do Flamengo busca privilegiar interesses próprios em detrimento da coletividade.

O Palmeiras classificou a atitude do Rubro-Negro como “predatória”, alegando que o clube tenta “asfixiar financeiramente” os demais integrantes do bloco. Já o São Paulo afirmou que a ação “não condiz com o seu passado grandioso” e busca “atrapalhar financeiramente o futebol brasileiro”. O Atlético-MG definiu a conduta como “sorrateira e mesquinha”, enquanto o Santos declarou que a atitude demonstra intenção de colocar o “futebol brasileiro em segundo plano”.

O conflito judicial

A liminar do Flamengo foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e bloqueia a distribuição de R$ 77 milhões referentes ao pay-per-view do Brasileirão, valor que seria repassado aos demais clubes da Libra.

O Flamengo alegou prejuízo com o contrato assinado em 2024, que definiu o modelo de divisão das cotas de TV. Na época, o presidente era Rodolfo Landim, que assinou o termo. Seu sucessor, Luiz Eduardo Baptista (BAP), hoje à frente do clube, busca rever os critérios de repasse dentro do bloco.

Segundo o Flamengo, houve tentativa de acordo amigável antes da ação na Justiça, e o clube disse estar disposto a aceitar um “grau de concessão”. Atualmente, o contrato prevê que 40% dos direitos de TV sejam distribuídos de forma igualitária, 30% conforme a audiência e 30% de acordo com a classificação final no campeonato. O compromisso é válido até 2029.

Nota oficial do Flamengo

“O Clube de Regatas do Flamengo ajuizou medida judicial, com pedido de liminar, contra a Liga do Futebol Brasileiro (Libra). O objetivo é impedir que o Flamengo sofra prejuízos adicionais em razão do estabelecimento de critérios de divisão de receitas por audiência que não reconhecem o poder gerador de recursos financeiros do clube.”