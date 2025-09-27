Flamengo desmente portal Léo Dias e anuncia medidas judiciais

O Flamengo rebateu, nesta sexta-feira (26), uma publicação do portal Léo Dias que noticiava uma suposta festa envolvendo jogadores do Flamengo após a classificação para a semifinal da Libertadores. Em nota oficial, o Rubro-Negro repudiou a informação, classificando-a como “totalmente falsa e sem qualquer conexão com a realidade”, e afirmou que tomará todas as medidas judiciais cabíveis contra os responsáveis.

Segundo o portal, oito jogadores do Flamengo teriam comemorado em uma casa noturna em Buenos Aires. Entre os citados estariam Léo Pereira, Emerson Royal, Saúl, Everton Cebolinha, Gonzalo Plata, Samuel Lino, Bruno Henrique e Wallace Yan. A matéria também afirmava que Everton Cebolinha teria se separado da esposa em razão da festa, informação negada por ela. O zagueiro Léo Pereira, por sua vez, realmente encerrou o relacionamento com a influenciadora Karoline Lima, mas o término ocorreu antes do jogo contra o Estudiantes, em La Plata, e não teve relação com o episódio.

O Flamengo destacou que a delegação retornou ao hotel após a partida às 2h30, onde jogadores e comissão técnica jantaram até por volta das 4h. Já na manhã de sexta-feira, às 9h30, parte do elenco seguiu para o treino e os demais realizaram atividades regenerativas no próprio hotel Sheraton Greenville Polo & Golf Resort. O clube ressaltou que o Sheraton, onde a delegação do Flamengo estava hospedada, fica em uma área afastada da capital argentina, distante de qualquer centro urbano com vida noturna, o que, segundo o clube, “desmonta a farsa divulgada”.

Na nota oficial, o Flamengo classificou a reportagem como um “episódio lamentável de desinformação”, acusou o portal Léo Dias de desrespeitar o jornalismo esportivo por não ouvir a diretoria de comunicação do clube e afirmou que não aceitará a propagação de mentiras que afetam sua imagem institucional e a de seus profissionais.

O comunicado conclui que o Flamengo buscará responsabilizar judicialmente os envolvidos para impedir que situações semelhantes voltem a ocorrer.