Flamengo bate Estudiantes nos pênaltis e vai enfrentar o Racing nas semifinais da Libertadores

O Mengão vai enfrentar o Racing nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro.

Estadão Conteúdo

O Flamengo perdeu uma invencibilidade de oito jogos em duelos contra adversários argentinos fora de casa em Copa Libertadores, ao perder para o Estudiantes, nesta quinta-feira, em La Plata, por 1 a 0 no tempo normal, mas venceu na disputa de pênaltis por 4 a 2. Rossi foi o herói com duas defesas. No jogo de ida, no Maracanã, a vitória foi flamenguista por 2 a 1.

O resultado na Argentina garantiu o time rubro-negro nas semifinais da principal competição sul-americana para enfrentar o Racing nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro.

Flamengo se junta ao Palmeiras como os representantes brasileiros ainda na Libertadores. Os dois times lutam pelo tetracampeonato, feito inédito entre os times nacionais.

Apesar da pressão dos mais de 30 mil torcedores do Estudiantes, o Flamengo começou a partida se impondo no campo de ataque. Com marcação na saída de bola, o time de Filipe Luís se comportou como se estivesse no Maracanã.

O Estudiantes encontrou mais espaço do que esperava no início da partida, mas não conseguiu levar perigo para o gol de Rossi nos primeiros ataques. Aos 12 minutos, Palacios arriscou um voleio, mas errou o alvo.

Aos 16 minutos, o primeiro lance de perigo do jogo. Em grande jogada de todo o ataque do Flamengo, Pedro finalizou na pequena área, com o goleiro Muslera batido, mas Rodríguez salvou quase em cima da linha.

O lance parece ter alertado o time argentino, que passou a ficar mais tempo com a bola, sem precipitar lançamentos para o ataque. Com isso, o Flamengo mais preso em seu campo, mas sem ser efetivamente ameaçado.

O jogo ficou tenso. Arzamendia forçou Rossi a praticar boa defesa, aos 32 minutos. No minuto seguinte a resposta do Flamengo veio com uma finalização de Saul na trave direita de Muslera. Aos 43, o espanhol arriscou mais uma vez e por pouco não abriu o placar para o Flamengo.

As equipes se revezaram no ataque com os setores defensivos sendo soberanos no combate à criação adversária. Mas ainda houve tempo para a abertura do placar. Após bola levantada na área, o lateral-esquerdo Benedetti acertou uma 'bomba', sem defesa para Rossi.

O segundo tempo começou como se esperava desde o início. Pressão do Estudiantes, diante do Flamengo em busca de contra-ataques.

Aos 13 minutos, Filipe Luís colocou Bruno Henrique e Luiz Araújo em busca de maior velocidade. Mas o Estudiantes foi mais perigoso com Ascacibar e Palacios. Já o Flamengo abusou das bolas alçadas, muito bem neutralizadas por Muslera.

Aos 28 minutos, Bendetti escapou livre e fez o segundo gol do Estudiantes, mas o lance foi impugnado pelo VAR por causa de impedimento do lateral-esquerdo argentino.

O jogo ficou aberto e o gol decisivo poderia sair para qualquer time. Cetré, em bela jogada, quase marcou o segundo gol do Estudiantes, aos 38 minutos. Aos 40, Samuel Lino levou muito perigo para Muslera. Os últimos minutos foram de pressão do Estudiantes, Mase sem sucesso.

Na disputa de pênaltis, Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal, Léo Pereira fizeram pelo Flamengo. Sosa e Cetré marcaram pelo Estudiantes. Rossi pegou os chutes de Benedetti e Ascacibar.

FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES 1 (2) X (4) 0 FLAMENGO

ESTUDIANTES - Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez e Benedetti; Medina (Alexis Castro), Amondarain (Sosa), Ascacibar e Arzamendia (Cetré); Palacios (Pérez) e Carrillo (Alario). Técnico: Eduardo Domínguez.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta (Carrascal); Plata (Luiz Araújo), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

GOL - Benedetti aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Pereira, Núñez.

ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

