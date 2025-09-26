Capa Jornal Amazônia
Filipe Luís revela promessa de Rossi após falha no tempo normal: 'Vou classificar o Flamengo'

O comandante rubro-negro comentou sobre rápida conversa com o jogador no vestiário

Estadão Conteúdo
fonte

Filipe Luis, técnico do Flamengo (Foto: Instagram do Maracanã/ @rsantosarantes)

Após a apreensão de garantir a classificação às semifinais da Libertadores contra o Estudiantes nos pênaltis, na noite desta quarta-feira, (no tempo normal os argentinos venceram o duelo por 1 a 0) o técnico flamenguista Filipe Luís revelou a promessa feita pelo goleiro Rossi, que foi de vilão a herói ao defender duas penalidades depois do tempo regulamentar.

Na entrevista coletiva, o comandante rubro-negro comentou sobre a rápida conversa com o jogador no vestiário, que admitiu ter falhado no chute de Benedetti, no lance que abriu o placar já nos acréscimos do primeiro tempo.

"O Rossi tem a nossa confiança, o carinho do grupo, e os erros acontecem. Na verdade, quando um goleiro erra é fatal. Você se expõe muito e o nível de concentração tem de ser altíssimo sempre. A única coisa que eu disse foi para que ele ficasse tranquilo. E quando veio os pênaltis, o Rossi veio falar para mim. 'Deixa comigo que eu errei antes e vou classificar o Flamengo agora'. Eu acreditei, por sorte ele fez duas grandes defesas, e conseguimos passar", afirmou Filipe Luís.

Ainda sobre a questão da falha individual, Filipe Luís fez uma rápida análise de como deve ser o comportamento de um atleta quando essas situações acontecem em meio a um jogo decisivo, como foi o desta quarta-feira, que garantiu a equipe carioca na semifinal da Libertadores.

"Sempre penso assim. Quando um jogador erra, ele tem de analisar o erro, não se esconder, colocar no campo o que aconteceu e treinar esse tipo de lance. Porque só as correções e o trabalho em cima do que você falhou é o que faz você evoluir e melhorar mais", declarou.

O Flamengo agora vira a chave e centra o foco no Campeonato Brasileiro. Líder da competição com 51 pontos, a equipe carioca vem de um empate com o Vasco e entra em campo neste domingo para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena.

