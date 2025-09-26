Filipe Luís revela promessa de Rossi após falha no tempo normal: 'Vou classificar o Flamengo' O comandante rubro-negro comentou sobre rápida conversa com o jogador no vestiário Estadão Conteúdo 26.09.25 8h48 Filipe Luis, técnico do Flamengo (Foto: Instagram do Maracanã/ @rsantosarantes) Após a apreensão de garantir a classificação às semifinais da Libertadores contra o Estudiantes nos pênaltis, na noite desta quarta-feira, (no tempo normal os argentinos venceram o duelo por 1 a 0) o técnico flamenguista Filipe Luís revelou a promessa feita pelo goleiro Rossi, que foi de vilão a herói ao defender duas penalidades depois do tempo regulamentar. VEJA MAIS Boto fala em renovação com Filipe Luís e prevê 'premiação' a Arrascaeta no Flamengo Na entrevista coletiva, o comandante rubro-negro comentou sobre a rápida conversa com o jogador no vestiário, que admitiu ter falhado no chute de Benedetti, no lance que abriu o placar já nos acréscimos do primeiro tempo. "O Rossi tem a nossa confiança, o carinho do grupo, e os erros acontecem. Na verdade, quando um goleiro erra é fatal. Você se expõe muito e o nível de concentração tem de ser altíssimo sempre. A única coisa que eu disse foi para que ele ficasse tranquilo. E quando veio os pênaltis, o Rossi veio falar para mim. 'Deixa comigo que eu errei antes e vou classificar o Flamengo agora'. Eu acreditei, por sorte ele fez duas grandes defesas, e conseguimos passar", afirmou Filipe Luís. Ainda sobre a questão da falha individual, Filipe Luís fez uma rápida análise de como deve ser o comportamento de um atleta quando essas situações acontecem em meio a um jogo decisivo, como foi o desta quarta-feira, que garantiu a equipe carioca na semifinal da Libertadores. "Sempre penso assim. Quando um jogador erra, ele tem de analisar o erro, não se esconder, colocar no campo o que aconteceu e treinar esse tipo de lance. Porque só as correções e o trabalho em cima do que você falhou é o que faz você evoluir e melhorar mais", declarou. O Flamengo agora vira a chave e centra o foco no Campeonato Brasileiro. Líder da competição com 51 pontos, a equipe carioca vem de um empate com o Vasco e entra em campo neste domingo para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Flamengo Filipe Luís Rossi. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo fecha a rodada na 12ª posição; Paysandu segue longe de deixar o Z-4 Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 VAI TER LEI DO EX? Paysandu reencontra ex-bicolores em confronto contra o Criciúma pela Série B Nicolas e Borasi deixaram o clube no meio da temporada e vivem boa fase no Criciúma, que briga pelo acesso 25.09.25 17h52 SÉRIE B Regularizado no BID, Guto Ferreira estreia no comando do Remo contra o CRB Técnico assume o Leão em meio maus resultados na Série B e terá a missão de manter o time na briga pelo acesso. 25.09.25 16h09 SÉRIE B Remo inicia venda de ingressos para partida contra o CRB no Mangueirão Ingressos digitais variam entre R$40 e R$120 e podem ser adquiridos on-line ou em pontos autorizados 25.09.25 15h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00 polêmica Vini Jr. recusou renovação 'já acertada' com Real por perder espaço para Mbappé, diz jornalista O jornalista aponta ainda que o plano atual em torno de Mbappé, sob o comando de Xabi Alonso, tem prejudicado o espaço de Vinícius na equipe. 25.09.25 20h59 Futebol Paysandu é condenado a pagar R$ 1,5 milhão por atrasos salariais Justiça mantém validade do TAC de 2008 e rejeita tentativa do clube de reduzir ou anular a multa referente a 2024 25.09.25 17h56 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20