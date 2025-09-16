Boto fala em renovação com Filipe Luís e prevê 'premiação' a Arrascaeta no Flamengo Estadão Conteúdo 16.09.25 15h13 O executivo de futebol do Flamengo, José Boto, revelou em entrevista ao UOL que o clube já apresentou uma proposta de renovação a Filipe Luís. A intenção é manter o lateral por pelo menos mais uma temporada, com possibilidade de estender o vínculo por dois anos. Segundo Boto, a oferta foi feita ainda após a derrota para o Central Córdoba, como forma de mostrar confiança no jogador. De acordo com o dirigente, Filipe Luís preferiu adiar a resposta, embora tenha sinalizado interesse em permanecer. Recentemente, Boto se reuniu em Portugal com o representante do atleta para avançar nas tratativas. O dirigente ainda confirmou que houve sondagem do Fenerbahçe, já revelada pelo próprio treinador, mas a diretoria descartou qualquer possibilidade de negociação. "Ele teve a possibilidade de sair do clube, mas não havia qualquer vontade de vendê-lo", destacou o dirigente, reforçando que a proposta recebida teria impacto financeiro relevante, mas não condizia com o planejamento do Flamengo. Além da situação de Filipe Luís, Boto comentou sobre o meia Arrascaeta. O uruguaio tem contrato até o fim de 2026, mas, segundo o dirigente, o clube já avalia uma renovação antecipada como forma de reconhecimento. A avaliação é de que o jogador vive o melhor momento da carreira e se tornou exemplo dentro do elenco. "Arrascaeta é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Tem postura e dedicação que queremos como referência no clube. E quando os jogadores têm este tipo de postura, são normalmente premiados com isso. E isso vai acontecer também com o Arrascaeta, provavelmente com uma renovação antes do tempo", afirmou Boto. A expectativa é de que o meia seja recompensado com extensão contratual ainda antes do prazo atual. Na temporada, Arrascaeta soma 43 partidas, 18 gols e 13 assistências, números que reforçam sua importância no clube. Líder isolado do Brasileirão, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, contra o Estudiantes, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Filipe Luis Arrascaeta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona 16.09.25 13h46 MMA Sport Club Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título 16.09.25 12h12 Futebol Leão, um time que pontua desapontando 16.09.25 12h08 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 MMA Paraense lamenta derrota para norte-americana no UFC, mas parabeniza rival: 'Fez o jogo dela' Lutadora perdeu por pontos no último sábado (13), no Noche UFC, para Tatiana Suarez 16.09.25 9h25 Futebol Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona 16.09.25 13h46