O Liberal chevron right Esportes chevron right

Boto fala em renovação com Filipe Luís e prevê 'premiação' a Arrascaeta no Flamengo

Estadão Conteúdo

O executivo de futebol do Flamengo, José Boto, revelou em entrevista ao UOL que o clube já apresentou uma proposta de renovação a Filipe Luís. A intenção é manter o lateral por pelo menos mais uma temporada, com possibilidade de estender o vínculo por dois anos. Segundo Boto, a oferta foi feita ainda após a derrota para o Central Córdoba, como forma de mostrar confiança no jogador.

De acordo com o dirigente, Filipe Luís preferiu adiar a resposta, embora tenha sinalizado interesse em permanecer. Recentemente, Boto se reuniu em Portugal com o representante do atleta para avançar nas tratativas. O dirigente ainda confirmou que houve sondagem do Fenerbahçe, já revelada pelo próprio treinador, mas a diretoria descartou qualquer possibilidade de negociação.

"Ele teve a possibilidade de sair do clube, mas não havia qualquer vontade de vendê-lo", destacou o dirigente, reforçando que a proposta recebida teria impacto financeiro relevante, mas não condizia com o planejamento do Flamengo.

Além da situação de Filipe Luís, Boto comentou sobre o meia Arrascaeta. O uruguaio tem contrato até o fim de 2026, mas, segundo o dirigente, o clube já avalia uma renovação antecipada como forma de reconhecimento. A avaliação é de que o jogador vive o melhor momento da carreira e se tornou exemplo dentro do elenco.

"Arrascaeta é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Tem postura e dedicação que queremos como referência no clube. E quando os jogadores têm este tipo de postura, são normalmente premiados com isso. E isso vai acontecer também com o Arrascaeta, provavelmente com uma renovação antes do tempo", afirmou Boto. A expectativa é de que o meia seja recompensado com extensão contratual ainda antes do prazo atual.

Na temporada, Arrascaeta soma 43 partidas, 18 gols e 13 assistências, números que reforçam sua importância no clube. Líder isolado do Brasileirão, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, contra o Estudiantes, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Esportes
.
