O Liberal chevron right Esportes chevron right

Sophia Silva se destaca no Circuito Norte de Tênis e vai disputar a Rota do Sol no Nordeste

Tenista de 11 anos é campeã nacional na categoria 14 anos em duplas, vice na 12 anos e já figura entre as 15 melhores do país

O Liberal
fonte

Com apenas 11 anos, Sophia Silva já tem currículo de jogadora experiente quando o assunto é tênis. (Relumefc)

Sophia Lima Damasceno Silva, de apenas 11 anos, vive um momento especial no tênis infantojuvenil brasileiro. A atleta da Assembleia Paraense conquistou, nesta semana, o título do Circuito Nacional Norte na categoria 14 anos em duplas e foi vice-campeã na categoria 12 anos, enfrentando adversárias mais velhas.

Com os resultados, Sophia ocupa atualmente a 15ª colocação no ranking nacional da categoria 12 anos. Além disso, ela é bicampeã paraense e vem se consolidando como um dos principais nomes da nova geração do tênis no Norte do país.

A jovem atleta joga tênis desde os cinco anos de idade e é treinada por Augusto, Bruno, Felipe e Eriko. 

Na próxima quarta-feira, Sophia embarca para mais um desafio: a disputa da Rota do Sol, tradicional circuito de torneios infantojuvenis realizado durante o verão no Nordeste. Em 2026, a competição passa pelas cidades de Campina Grande, Natal, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. A tenista paraense participará das etapas de Recife a Salvador, ao lado de outros dez atletas da Assembleia Paraense que irão representar o estado.

image Sophia Silva (direita) junto à parceira Sofia Silva, com quem venceu o Circuito Nacional Norte. (Relumefc)

A mãe da atleta, Jakelyne Silva, destaca que o incentivo sempre veio acompanhado de cuidado para não gerar pressão. “O pai e o avô jogam tênis, mas para ela não se sentir pressionada, além do tênis coloquei ela em outros esportes, como natação e dança. Mas ela naturalmente escolheu seguir somente o tênis”, afirmou.

Jakelyne reforça que o apoio da família segue sendo fundamental na trajetória da filha. “Ela treina desde os cinco anos e nós, como pais, vamos apoiar e sempre ouvir as decisões dela”, completou.

O Circuito Norte, disputado recentemente em Belém, é considerado o equivalente regional da Rota do Sol, reunindo os principais talentos da região Norte. Agora, Sophia leva o bom momento para as quadras do Nordeste, em busca de mais experiências e resultados no cenário nacional.

