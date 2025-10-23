Segunda fase da Copa Pará Open de Tênis começa nesta quinta-feira (23) em Belém

A segunda fase da Copa Pará Open de Tênis começar nesta quinta-feira (23) e promete movimentar o cenário esportivo paraense. Hoje, os jogos da categoria 1ª Classe/Pró terão início às 16h, em uma academia em Belém. A competição reúne alguns dos melhores tenistas da região Norte e convidados de vários estados do país.

O torneio é uma das principais competições de tênis do segundo semestre na região. A disputa contará com a presença de atletas vindos de Brasília, São Paulo, Amazonas e Rio Grande do Sul, o que eleva o nível técnico e reforça o caráter nacional do evento.

Além da presença de grandes nomes nas quadras, o público poderá acompanhar todos os detalhes da competição de forma online. Os jogos serão transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube da academia Set Point Belém.

Com promessa de duelos equilibrados e alto desempenho técnico, a segunda fase da Copa Pará Open de Tênis coloca Belém como um dos polos de destaque do esporte na região.

Confira a programação

Quadra 01 - 16h - 1ª CLASSE PRO - Adonildo Rodrigues x Leonardo Maia

Quadra 02 - 16h - 1ª CLASSE PRO - Antônio Filho x Vinícius Mendonça

Quadra 01 - 17h15 1ª CLASSE PRO - Bruno Duboc x David Martins

Quadra 02 - 17h15 - 1ª CLASSE PRO - Adilson Milena x Francisco Caetano

Quadra 01 - 19h - 1ª CLASSE PRO - Alyssyo Chaves x Guilherme Diniz

Quadra 02 - 19h - 1ª CLASSE PRO - Gabriel Gennari Geovanny Mendes

Quadra 01 - 20h15 - 1ª CLASSE PRO - Alexandre Nunes Leonardo Queiroz

Quadra 02 - 20h15 - 1ª CLASSE PRO - Cassio Souza Aroldo Rodrigues