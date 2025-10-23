Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Segunda fase da Copa Pará Open de Tênis começa nesta quinta-feira (23) em Belém

Competição reúne atletas de vários estados do Brasil e promete grandes disputas

O Liberal
fonte

Jogos terão transmissão pelo YouTube (Freepik)

A segunda fase da Copa Pará Open de Tênis começar nesta quinta-feira (23) e promete movimentar o cenário esportivo paraense. Hoje, os jogos da categoria 1ª Classe/Pró terão início às 16h, em uma academia em Belém. A competição reúne alguns dos melhores tenistas da região Norte e convidados de vários estados do país.

O torneio é uma das principais competições de tênis do segundo semestre na região. A disputa contará com a presença de atletas vindos de Brasília, São Paulo, Amazonas e Rio Grande do Sul, o que eleva o nível técnico e reforça o caráter nacional do evento.

Além da presença de grandes nomes nas quadras, o público poderá acompanhar todos os detalhes da competição de forma online. Os jogos serão transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube da academia Set Point Belém.

VEJA MAIS 

image ATP anuncia criação de Masters na Arábia Saudita no mesmo mês em que é disputado o Rio Open

image Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos
Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025.

Com promessa de duelos equilibrados e alto desempenho técnico, a segunda fase da Copa Pará Open de Tênis coloca Belém como um dos polos de destaque do esporte na região.

Confira a programação 

  • Quadra 01 -  16h - 1ª CLASSE PRO - Adonildo Rodrigues x Leonardo Maia
  • Quadra 02 - 16h - 1ª CLASSE PRO - Antônio Filho x Vinícius Mendonça
  • Quadra 01 - 17h15 1ª CLASSE PRO - Bruno Duboc x David Martins
  • Quadra 02 - 17h15 - 1ª CLASSE PRO - Adilson Milena x Francisco Caetano
  • Quadra 01 - 19h - 1ª CLASSE PRO - Alyssyo Chaves x Guilherme Diniz
  • Quadra 02 - 19h - 1ª CLASSE PRO - Gabriel Gennari Geovanny Mendes
  • Quadra 01 -  20h15 -  1ª CLASSE PRO - Alexandre Nunes Leonardo Queiroz
  • Quadra 02 -  20h15 -  1ª CLASSE PRO - Cassio Souza Aroldo Rodrigues
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

tênis

mais esportes

Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

Mais esportes

Segunda fase da Copa Pará Open de Tênis começa nesta quinta-feira (23) em Belém

Competição reúne atletas de vários estados do Brasil e promete grandes disputas

23.10.25 13h47

MAIS ESPORTES

Belém foi sede da 4ª edição do World Fight Capoeira no Altino Pimenta

Evento reuniu atletas de vários estados e destacou a vertente de luta da capoeira sob direção do Mestre Burguês

22.10.25 20h18

CORRIDA DO CÍRIO 2025

Entrega de kits inicia contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio em Belém

Maior corrida de rua do Norte do Brasil terá mais de 9 mil participantes e provas em dois dias; evento celebra tradição e histórias de superação

22.10.25 16h46

Mais esportes

Remo conquista o 1º turno do Campeonato Paraense de Futsal Sub-16

Time azulino venceu a AP na decisão e está classificado para a fase final

21.10.25 12h21

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Leão na Liberta?

Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda

Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses

23.10.25 11h19

Futebol

Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B

Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul

23.10.25 10h22

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

23.10.25 7h00

FUTEBOL

Duas empresas de materiais esportivo possuem interesse em vestir o Remo, diz site especializado

Leão Azul é vestido pela Volt desde 2021 e pode mudar de fornecedor em 2026

22.10.25 19h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda