Segunda fase da Copa Pará Open de Tênis começa nesta quinta-feira (23) em Belém Competição reúne atletas de vários estados do Brasil e promete grandes disputas O Liberal 23.10.25 13h47 Jogos terão transmissão pelo YouTube (Freepik) A segunda fase da Copa Pará Open de Tênis começar nesta quinta-feira (23) e promete movimentar o cenário esportivo paraense. Hoje, os jogos da categoria 1ª Classe/Pró terão início às 16h, em uma academia em Belém. A competição reúne alguns dos melhores tenistas da região Norte e convidados de vários estados do país. O torneio é uma das principais competições de tênis do segundo semestre na região. A disputa contará com a presença de atletas vindos de Brasília, São Paulo, Amazonas e Rio Grande do Sul, o que eleva o nível técnico e reforça o caráter nacional do evento. Além da presença de grandes nomes nas quadras, o público poderá acompanhar todos os detalhes da competição de forma online. Os jogos serão transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube da academia Set Point Belém. VEJA MAIS ATP anuncia criação de Masters na Arábia Saudita no mesmo mês em que é disputado o Rio Open Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. Com promessa de duelos equilibrados e alto desempenho técnico, a segunda fase da Copa Pará Open de Tênis coloca Belém como um dos polos de destaque do esporte na região. Confira a programação Quadra 01 - 16h - 1ª CLASSE PRO - Adonildo Rodrigues x Leonardo Maia Quadra 02 - 16h - 1ª CLASSE PRO - Antônio Filho x Vinícius Mendonça Quadra 01 - 17h15 1ª CLASSE PRO - Bruno Duboc x David Martins Quadra 02 - 17h15 - 1ª CLASSE PRO - Adilson Milena x Francisco Caetano Quadra 01 - 19h - 1ª CLASSE PRO - Alyssyo Chaves x Guilherme Diniz Quadra 02 - 19h - 1ª CLASSE PRO - Gabriel Gennari Geovanny Mendes Quadra 01 - 20h15 - 1ª CLASSE PRO - Alexandre Nunes Leonardo Queiroz Quadra 02 - 20h15 - 1ª CLASSE PRO - Cassio Souza Aroldo Rodrigues Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes tênis mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Segunda fase da Copa Pará Open de Tênis começa nesta quinta-feira (23) em Belém Competição reúne atletas de vários estados do Brasil e promete grandes disputas 23.10.25 13h47 MAIS ESPORTES Belém foi sede da 4ª edição do World Fight Capoeira no Altino Pimenta Evento reuniu atletas de vários estados e destacou a vertente de luta da capoeira sob direção do Mestre Burguês 22.10.25 20h18 CORRIDA DO CÍRIO 2025 Entrega de kits inicia contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio em Belém Maior corrida de rua do Norte do Brasil terá mais de 9 mil participantes e provas em dois dias; evento celebra tradição e histórias de superação 22.10.25 16h46 Mais esportes Remo conquista o 1º turno do Campeonato Paraense de Futsal Sub-16 Time azulino venceu a AP na decisão e está classificado para a fase final 21.10.25 12h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 Futebol Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul 23.10.25 10h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 23.10.25 7h00 FUTEBOL Duas empresas de materiais esportivo possuem interesse em vestir o Remo, diz site especializado Leão Azul é vestido pela Volt desde 2021 e pode mudar de fornecedor em 2026 22.10.25 19h07