ATP anuncia criação de Masters na Arábia Saudita no mesmo mês em que é disputado o Rio Open

O Rio Open, principal torneio do tênis masculino na América do Sul, pode ganhar um concorrente de peso a partir de 2028. A ATP anunciou parceria nesta quinta-feira com a SURJ Sports Investment, empresa do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, para a criação de um Masters 1000 no país asiático daqui três temporadas e que pode concorrer com o calendário do ATP 500 brasileiro no mês de fevereiro.

O ATP brasileiro ocorre na segunda parte do mês de fevereiro. Atualmente, o mundo árabe ocupa o calendário justamente na mesma época, com os Torneios de Dubai e de Doha. O 10º Masters 1000 da ATP ainda não tem definição de datas, mas pode ser no começo de fevereiro, quando aconteceu competições de menor importância. A definição ainda será estudada e divulgada posteriormente.

Sede do ATP Finals desde 2023 e casa do WTA Finals desde a temporada passada, a Arábia Saudita já buscava um acordo para a realização de seu primeiro Masters 1000, o que acabou anunciado nesta quinta-feira.

"A ATP e a SURJ Sports Investment, uma empresa da PIF, anunciam o lançamento de um novo torneio ATP Masters 1000, que será sediado na Arábia Saudita. Na primeira expansão da categoria de torneios, a Arábia Saudita se tornará a décima sede do ATP Masters 1000, juntando-se aos nove torneios existentes em Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri, Roma, Toronto/Montreal, Cincinnati, Xangai e Paris. O torneio saudita começará já em 2028", oficializou a ATP.

A entidade celebrou o acerto, frisando que o acordo "marca uma nova era para o tênis global e uma grande transformação esportiva na Arábia Saudita, trazendo os nomes mais celebrados do esporte ao país e proporcionando uma experiência inesquecível para os fãs", destacou. "A realização do décimo evento ATP Masters 1000 reforça o compromisso de longo prazo da PIF em moldar o futuro do tênis internacional e do esporte global, elevando a posição da Arábia Saudita como um importante centro global de esportes e entretenimento."

A PIF já é parceria da ATP de longa data, usando sua imagem em naming rights de diversas competições, dando seu nome ao ranking de tenistas e até lançando uma plataforma tecnológica, a ATP Tennis IQ Powered by PIF. Faltava, contudo, o torneio próprio, o que foi oficializado em reunião nesta quinta.

"Este é um momento de orgulho para nós e o resultado de uma jornada que levou anos para ser construída. A Arábia Saudita demonstrou um compromisso genuíno com o tênis, não apenas no nível profissional, mas também no desenvolvimento do esporte de forma mais ampla em todos os níveis", afirmou Andrea Gaudenzi, presidente da ATP.

"A ambição da PIF para o esporte é clara e acreditamos que fãs e jogadores ficarão impressionados com o que está por vir. O fortalecimento de nossos eventos premium está impulsionando um crescimento recorde e uma transformação em todo o Tour, e somos gratos aos nossos parceiros da PIF e da SURJ por ajudarem a concretizar esse crescimento e compartilharem essa visão", continuou Gaudenzi.

Os dirigentes da SURJ definiram a confirmação do evento como um reflexo do compromisso bem-sucedido com a ATP. "Trazer um evento Masters 1000 para a Arábia Saudita é um grande passo para o tênis na região", disse Bander Bin Mogren, presidente da SURJ Sports Investment. "Temos orgulho de liderar esse esforço com nossos parceiros e estamos comprometidos em realizar um torneio que deixe um legado duradouro para o esporte. Este anúncio destaca a ascensão da Arábia Saudita como um importante destino para o esporte de classe mundial e fortalece nossa ambição de apoiar atletas, fãs e a comunidade do tênis em geral nos próximos anos."

"O lançamento de um ATP Masters 1000 na Arábia Saudita é um momento decisivo em nossa jornada para aprimorar o cenário esportivo. Este torneio é mais do que um evento, é uma declaração de ambição, que demonstra o papel da Arábia Saudita como um centro esportivo global", acrescentou Danny Townsend, CEO da SURJ Sports Investment.

"Em parceria com a ATP, estamos comprometidos em criar uma experiência extraordinária para jogadores e fãs, ao mesmo tempo em que avançamos em nossa missão de desenvolver o esporte em todos os níveis", completou Townsend.