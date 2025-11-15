Victoria Barros elimina favorita na Turquia e chega à primeira final profissional aos 15 anos Agora, Victoria jogará a decisão contra a russa Valerya Yushchenko Estadão Conteúdo 15.11.25 9h57 Victoria Barros segue evoluindo no circuito profissional. Aos 15 anos, a brasileira avançou neste sábado à final do ITF W15 de Antália, na Turquia, ao vencer a principal cabeça de chave do torneio, a georgiana Sofia Shapatava, por 2 sets a 1 (parciais de 3/6, 6/3 e 7/5). Agora, Victoria jogará a decisão contra a russa Valerya Yushchenko, cabeça de chave 4 e número 668 do ranking, que venceu Dorofeeva-Rybas por 6/0 e 6/1. A WTA ainda não confirmou o horário da final. O resultado representa a melhor campanha da jovem tenista em torneios profissionais. Até então, seu melhor desempenho havia sido a semifinal no W15 de Monastir, na Tunísia, em agosto do ano passado. A classificação de Victoria tem um simbolismo extra: foi justamente em Antália, pouco mais de um ano atrás, que ela entrou no ranking da WTA aos 14 anos, após conquistar os primeiros pontos da carreira. No mesmo torneio que marcou sua estreia na lista, ela agora disputa seu primeiro título. O desempenho coloca Victoria ao lado de Naná Silva como destaques da nova geração do tênis brasileiro. No mês passado, Naná conquistou seu primeiro título profissional no W15 de São João da Boa Vista, também aos 15 anos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ITF de Antália Victoria Barros COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 novos espaços Novos espaços ao ar livre transformam Belém em polo de atividades físicas no ano da COP 30 Com obras entregues para a conferência, cidade ganha áreas revitalizadas que ampliam opções de lazer; corredores e atletas celebram qualidade e segurança dos novos locais 16.11.25 8h00