Stefani e Babos perdem para Mertens e Kudermetova e são vice-campeãs de duplas do WTA Finals Estadão Conteúdo 08.11.25 12h32 Após se tornar a primeira tenista brasileira a alcançar uma final de WTA Finals, criado há 53 anos, Luisa Stefani, ao lado da húngara Timea Babos, não resistiu ao bom jogo da belga Elise Mertens e da russa Veronika Kudermetova, quarta colocadas no ranking de duplas, e perdeu por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/1, em 1h37 de partida, neste sábado, em Riad, na Arábia Saudita. O primeiro set foi difícil para Luisa Stefani. Logo no terceiro game, a brasileira não encaixou o saque e a dupla europeia aproveitou para quebrar o serviço. Stefani e Babos, que chagaram ao Finals na sétima posição, tiveram dois break points para igualar o placar no game seguinte, mas Mertens e Kudermetova confirmaram o serviço para abrir 3/1. Ainda sem confiança no saque, Luisa Stefani quase teve outro serviço quebrado, quando o placar apontava 4/2, mas a parceria salvou o break point, quebrou o serviço de Mertens/Kudermetova no oitavo game e virou o jogo para 5/4. No 11º game, Luisa teve novamente seu saque quebrado, mas conseguiu dar o troco no seguinte, salvando três set points, e levou o jogo para o tie-break, vencido pela dupla europeia por 7/4. Timea Babos também passou a errar mais no segundo set e o domínio de Mertens e Kudermetova aumentou - a dupla precisou de apenas 30 minutos para fechar o jogo. A húngara teve seu serviço quebrado no segundo game e permitiu que as adversárias abrissem 4/1 no placar. O saque de Luisa também foi quebrado no sexto game e a dupla formada pela russa e pela belga fechou a parcial em 6/1 para confirmar o título do WTA Finals. O resultado, porém, esteve longe de ofuscar a ótima campanha de Luisa Stefani e Timea Babos na competição que reúne as oito melhores duplas da temporada. No circuito, a dupla conquistou os WTAs 500 de Linz, na Áustria, de Tóquio, no Japão, e de Estrasburgo, na França, além do SP Open a nível 250. Antes de Luisa Stefani, o Brasil havia disputado três títulos no Finals, mas sempre entre os homens. Marcelo Melo foi vice em duplas nas edições de 2014 e 2017 e Gustavo Kuerten levantou o troféu de simples em 2000, na edição disputada em Lisboa, Portugal.