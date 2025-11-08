Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Stefani e Babos perdem para Mertens e Kudermetova e são vice-campeãs de duplas do WTA Finals

Estadão Conteúdo

Após se tornar a primeira tenista brasileira a alcançar uma final de WTA Finals, criado há 53 anos, Luisa Stefani, ao lado da húngara Timea Babos, não resistiu ao bom jogo da belga Elise Mertens e da russa Veronika Kudermetova, quarta colocadas no ranking de duplas, e perdeu por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/1, em 1h37 de partida, neste sábado, em Riad, na Arábia Saudita.

O primeiro set foi difícil para Luisa Stefani. Logo no terceiro game, a brasileira não encaixou o saque e a dupla europeia aproveitou para quebrar o serviço. Stefani e Babos, que chagaram ao Finals na sétima posição, tiveram dois break points para igualar o placar no game seguinte, mas Mertens e Kudermetova confirmaram o serviço para abrir 3/1.

Ainda sem confiança no saque, Luisa Stefani quase teve outro serviço quebrado, quando o placar apontava 4/2, mas a parceria salvou o break point, quebrou o serviço de Mertens/Kudermetova no oitavo game e virou o jogo para 5/4. No 11º game, Luisa teve novamente seu saque quebrado, mas conseguiu dar o troco no seguinte, salvando três set points, e levou o jogo para o tie-break, vencido pela dupla europeia por 7/4.

Timea Babos também passou a errar mais no segundo set e o domínio de Mertens e Kudermetova aumentou - a dupla precisou de apenas 30 minutos para fechar o jogo. A húngara teve seu serviço quebrado no segundo game e permitiu que as adversárias abrissem 4/1 no placar. O saque de Luisa também foi quebrado no sexto game e a dupla formada pela russa e pela belga fechou a parcial em 6/1 para confirmar o título do WTA Finals.

O resultado, porém, esteve longe de ofuscar a ótima campanha de Luisa Stefani e Timea Babos na competição que reúne as oito melhores duplas da temporada. No circuito, a dupla conquistou os WTAs 500 de Linz, na Áustria, de Tóquio, no Japão, e de Estrasburgo, na França, além do SP Open a nível 250.

Antes de Luisa Stefani, o Brasil havia disputado três títulos no Finals, mas sempre entre os homens. Marcelo Melo foi vice em duplas nas edições de 2014 e 2017 e Gustavo Kuerten levantou o troféu de simples em 2000, na edição disputada em Lisboa, Portugal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

WTA Finals

Luisa Stefani

Timea Babos
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B

Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão

08.11.25 7h30

SÉRIE B

Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto

Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição

07.11.25 17h39

Futebol

Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos

Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida.

07.11.25 12h22

FUTEBOL

Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre

Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários

07.11.25 12h18

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Taffarel detona Leão por crítica a Ancelotti: 'Arrogante, prepotente. Tentou me sacanear'

08.11.25 23h52

REMO

Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí

O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado

08.11.25 20h05

FUTEBOL

Remo é líder de público pagante e arrecadação na Série B; veja os números

Fenômeno Azul vem dando show nas arquibancadas e pode melhorar os números contra o Cuiabá-MT

02.07.25 20h14

Futebol

Após 25 anos, Tuna Luso retorna confiante à Copa São Paulo de Futebol Junior: 'Vamos surpreender'

A garotada da Lusa deixa a capital paraense na noite desta segunda-feira com destino à Brodowski, no interior paulista

30.12.24 20h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda