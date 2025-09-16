Série C: quem está próximo de subir para a Série B? Quem já está confirmado em 2026?

A Série C do Brasileiro 2025 está em sua fase decisiva, com 8 clubes disputando 4 vagas para a Série B de 2026.

Enquanto isso, alguns times já asseguraram participação na Terceirona do próximo ano, fruto de atuação mediana no campeonato deste ano ou por acessos através da Série D.

Pela Série D de 2025, já garantiram vaga para a Série C de 2026:

Santa Cruz-PE

Maranhão-MA

Internacional de Limeira-SP

Barra-SC

Além deles, a lista de clubes confirmados para a edição de 2026 da Terceira Divisão inclui outras 8 equipes:

Confiança-SE

Ypiranga-RS

Maringá-PR

Ituano-SP

Botafogo-PB

Figueirense-SC

Anápolis-GO

Itabaiana-SE

Faltam mais 8!

Para a edição de 2026, faltam 8 times: 4 estão na fase final da Terceirona, mas não conseguirão o sonhado acesso e 4 clubes da Série B deste ano que serão rebaixados.

Como está a fase final da Série C?

Grupo B

A disputa está completamente nivelada: em 4 jogos, foram 4 empates. Com isso, todos os quatro clubes (Caxias-RS, Londrina-PR, Floresta-CE e São Bernardo-SP) somam 2 pontos cada.

Grupo C

No Grupo C, também há equilíbrio, mas a Ponte Preta-SP já desponta como favorita. Com duas vitórias em dois jogos, está com 6 pontos. A seguir, está o Guarani, com 3 pontos.

O Bugre reagiu após a derrota para a Macaca e superou o Náutico, comandado por Hélio dos Anjos, por 2 a 0, fora de casa, conquistando os primeiros pontos na luta pelo acesso. O Timbu também tem 3 pontos, fruto da vitória contra o Brusque-SC, em Santa Catarina.

