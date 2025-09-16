Série C: quem está próximo de subir para a Série B? Quem já está confirmado em 2026? É melhor ir se preparando ou a Terceirona é coisa do passado, trorcedor? Veja como está a Série C e quais clubes devem integrar a competição em 2026. O Liberal 16.09.25 19h50 Série C possui uma premiação pequena aos clubes que conquistarem o acesso (Lucas Figueiredo / CBF) A Série C do Brasileiro 2025 está em sua fase decisiva, com 8 clubes disputando 4 vagas para a Série B de 2026. Enquanto isso, alguns times já asseguraram participação na Terceirona do próximo ano, fruto de atuação mediana no campeonato deste ano ou por acessos através da Série D. Pela Série D de 2025, já garantiram vaga para a Série C de 2026: Santa Cruz-PE Maranhão-MA Internacional de Limeira-SP Barra-SC VEJA MAIS Lanterna da Série B, Paysandu terá sequência de jogos contra os melhores times do campeonato Para sair da zona de rebaixamento, o Papão precisa vencer adversários de peso que lutam pelo acesso à Série A Hélio dos Anjos volta a criticar dirigentes do Paysandu por dívida: 'Não aceito que não me paguem' O atual técnico do Náutico e vice-líder da Série C 'cutucou' o ex-clube durante entrevista para o Cast FC Além deles, a lista de clubes confirmados para a edição de 2026 da Terceira Divisão inclui outras 8 equipes: Confiança-SE Ypiranga-RS Maringá-PR Ituano-SP Botafogo-PB Figueirense-SC Anápolis-GO Itabaiana-SE Faltam mais 8! Para a edição de 2026, faltam 8 times: 4 estão na fase final da Terceirona, mas não conseguirão o sonhado acesso e 4 clubes da Série B deste ano que serão rebaixados. Como está a fase final da Série C? Grupo B A disputa está completamente nivelada: em 4 jogos, foram 4 empates. Com isso, todos os quatro clubes (Caxias-RS, Londrina-PR, Floresta-CE e São Bernardo-SP) somam 2 pontos cada. Grupo C No Grupo C, também há equilíbrio, mas a Ponte Preta-SP já desponta como favorita. Com duas vitórias em dois jogos, está com 6 pontos. A seguir, está o Guarani, com 3 pontos. O Bugre reagiu após a derrota para a Macaca e superou o Náutico, comandado por Hélio dos Anjos, por 2 a 0, fora de casa, conquistando os primeiros pontos na luta pelo acesso. O Timbu também tem 3 pontos, fruto da vitória contra o Brusque-SC, em Santa Catarina. E você, torcedor? Já está ficando de olho na Série C de 2026 ou já superou essa fase e acha que é coisa do passado? Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato brasileiro série c Série B campeonato brasileiro série b Série C PAYSANDU COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Rádio Liberal + transmite o clássico Re-Pa pela semifinal do Parazão Sub-20; saiba mais Em jogo único na Curuzu, Paysandu e Remo decidem uma vaga na final do Parazão Sub-20 Região Metropolitana 16.09.25 19h40 FUTEBOL Lembra? Veja os jogadores que estiveram no último jogo do Remo com torcida no Baenão Leão Azul possui compromisso marcado para o retorno ao Baenão e torcida promete lotar o Estádio Evandro Almeida 16.09.25 17h10 Futebol Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona 16.09.25 13h46 MMA Sport Club Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título 16.09.25 12h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 SÉRIE B 'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B 16.09.25 16h12 Liga dos Campeões Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.09.25 15h00