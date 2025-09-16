Lanterna da Série B, Paysandu terá sequência de jogos contra os melhores times do campeonato

Atual lanterna da Série B, o Paysandu terá um desafio indigesto nas próximas rodadas da competição. Além de precisar fazer algo inédito até aqui — vencer oito dos 12 jogos restantes —, o time terá de enfrentar adversários que estão na parte de cima da tabela. Neste sábado, o Papão encara nada menos que o Goiás, vice-líder da Série B, com 45 pontos.

A grande questão, no entanto, é que o time bicolor não terá apenas um adversário complicado pela frente. Depois do Esmeraldino, a sequência será contra o Novorizontino, quinto colocado; o Criciúma, terceiro; e o Cuiabá, atual sétimo lugar.

Ou seja, serão quatro jogos contra equipes que brigam diretamente pelo acesso, enquanto o Paysandu só esteve fora da zona de rebaixamento nas duas primeiras rodadas da competição.

Para completar, o time convive com uma série de problemas: desgaste com a torcida, pressão sobre a diretoria por reforços, troca no comando técnico e um jejum de nove partidas sem vitória.

Os adversários, por sua vez, vivem momentos opostos. Na última rodada, nenhum deles foi derrotado. Dentre os próximos rivais, o Cuiabá aparece como, teoricamente, o adversário menos complicado. O time ocupa a sétima colocação, com 38 pontos, uma posição e um ponto abaixo do Remo.

O primeiro desafio dessa maratona será neste sábado (20), às 16h, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.