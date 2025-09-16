Lanterna da Série B, Paysandu terá sequência de jogos contra os melhores times do campeonato Para sair da zona de rebaixamento, o Papão precisa vencer adversários de peso que lutam pelo acesso à Série A Luiz Guillherme Ramos 16.09.25 17h49 O Paysandu reencontra o Goiás, agora pela 27ª rodada da Série B. (Thiago Gomes / O Liberal) Atual lanterna da Série B, o Paysandu terá um desafio indigesto nas próximas rodadas da competição. Além de precisar fazer algo inédito até aqui — vencer oito dos 12 jogos restantes —, o time terá de enfrentar adversários que estão na parte de cima da tabela. Neste sábado, o Papão encara nada menos que o Goiás, vice-líder da Série B, com 45 pontos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A grande questão, no entanto, é que o time bicolor não terá apenas um adversário complicado pela frente. Depois do Esmeraldino, a sequência será contra o Novorizontino, quinto colocado; o Criciúma, terceiro; e o Cuiabá, atual sétimo lugar. Ou seja, serão quatro jogos contra equipes que brigam diretamente pelo acesso, enquanto o Paysandu só esteve fora da zona de rebaixamento nas duas primeiras rodadas da competição. VEJA MAIS Leandro Vilela cumpre suspensão e está de volta ao Paysandu para duelo contra o Goiás O volante segue como opção na equipe titular do técnico Márcio Feernandes Matheus Nogueira quer voltar a ser titular do Paysandu: 'Decisão do Márcio' O goleiro, que deixou o time titular quando o Paysandu estava na lanterna e voltou 16 rodadas depois com a equipe ainda na última posição, manifesta o desejo de retornar ao onze inicial de vez Paysandu interrompe série de derrotas, mas amarga segundo maior jejum de vitórias na Série B Depois de estancar a sangria que se repetia a cada rodada, o Papão respira, enquanto tenta superar outro jejum incômodo Para completar, o time convive com uma série de problemas: desgaste com a torcida, pressão sobre a diretoria por reforços, troca no comando técnico e um jejum de nove partidas sem vitória. Os adversários, por sua vez, vivem momentos opostos. Na última rodada, nenhum deles foi derrotado. Dentre os próximos rivais, o Cuiabá aparece como, teoricamente, o adversário menos complicado. O time ocupa a sétima colocação, com 38 pontos, uma posição e um ponto abaixo do Remo. O primeiro desafio dessa maratona será neste sábado (20), às 16h, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série b 2025 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Lanterna da Série B, Paysandu terá sequência de jogos contra os melhores times do campeonato Para sair da zona de rebaixamento, o Papão precisa vencer adversários de peso que lutam pelo acesso à Série A 16.09.25 17h49 Futebol Leandro Vilela cumpre suspensão e está de volta ao Paysandu para duelo contra o Goiás O volante segue como opção na equipe titular do técnico Márcio Feernandes 16.09.25 16h51 E AGORA MÁRCIO? Matheus Nogueira quer voltar a ser titular do Paysandu: 'Decisão do Márcio' O goleiro, que deixou o time titular quando o Paysandu estava na lanterna e voltou 16 rodadas depois com a equipe ainda na última posição, manifesta o desejo de retornar ao onze inicial de vez 15.09.25 19h21 Futebol Paysandu interrompe série de derrotas, mas amarga segundo maior jejum de vitórias na Série B Depois de estancar a sangria que se repetia a cada rodada, o Papão respira, enquanto tenta superar outro jejum incômodo 15.09.25 17h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 Liga dos Campeões Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.09.25 15h00 SÉRIE B 'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B 16.09.25 16h12