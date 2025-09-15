Capa Jornal Amazônia
Paysandu interrompe série de derrotas, mas amarga segundo maior jejum de vitórias na Série B

Depois de estancar a sangria que se repetia a cada rodada, o Papão respira, enquanto tenta superar outro jejum incômodo

Luiz Guillherme Ramos
Márcio Fernandes aguentou ver o futebol apresentado pelos bicolores diante do América-MG.

Nos últimos dois jogos em Belém, o Paysandu perdeu um e empatou outro, aumentando a frustração da torcida. O ponto conquistado em casa, porém, serviu para estancar a sequência de cinco derrotas consecutivas. Ainda assim, o empate não representa reação: o Papão já soma nove partidas sem vencer, cenário parecido com o do primeiro turno, quando chegou a 11 rodadas de jejum.

A última vez que o torcedor bicolor comemorou uma vitória foi em 19 de julho, na goleada por 5 a 2 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, na capital paranaense. Quase dois meses depois, a comemoração segue reprimida, e o fantasma do rebaixamento preocupa cada vez mais. O que antes era apenas rumores, o risco de queda agora começa a se tornar realidade, diante da falta de reação do time.

Os números da competição revelam uma situação desesperadora. Com somente 4 vitórias em 26 rodadas, somadas a 10 empates e 12 derrotas, o Paysandu soma 22 pontos e registra um aproveitamento de 28,2% na Série B. A meta para escapar da Série C de 2026 é clara e ambiciosa: vencer oito das 12 partidas restantes.

O torcedor bicolor mostrou todo seu descontentamento diante do fraco futebol mostrado contra o América-MG, pela 26ª rodada da Série B.

A situação se mostra uma verdadeira incógnita. No início da Série B, o Paysandu passou 11 jogos sem vencer, todos sob o comando de Luizinho Lopes. Com a chegada de Claudinei, o time venceu três seguidas, incluindo o Re-Pa, e chegou a nove jogos sem derrota. O problema foi a falta de fôlego: as vitórias se transformaram em empates e, após a derrota para o Vila Nova, a série sem derrotas virou quatro jogos sem vitória.

O quadro piorou, e os quatro jogos sem vencer se transformaram em cinco derrotas consecutivas, totalizando nove partidas sem três pontos. Em resumo, o Paysandu vive uma verdadeira gangorra: levanta os adversários enquanto permanece no chão. No sábado, dia 20, o time terá mais uma chance de iniciar a reação, contra o Goiás, no estádio Hailé Pinheiro, às 16 horas.

Paysandu
