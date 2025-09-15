Adversário do Paysandu, Goiás possui quase um time inteiro de desfalques; veja a lista Papão pega o Goiás fora de casa pela Série B. Clube esmeraldino terá vários desfalques para o jogo, todos eles por suspensão Fábio Will 15.09.25 17h05 Goiás luta pela liderança da Série B (Divulgação / "X" @goiasoficial) O Paysandu segue na lanterna da Série B, após o empate sem gols diante do América-MG, no último final de semana. A equipe bicolor iniciou a preparação para encarar o Goiás-GO, fora de casa, no próximo sábado (20), às 16h, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O time esmeraldino soma 45 pontos e ocupa a vice-liderança da competição, atrás apenas do Coritiba-PR, que tem 47 pontos. Na última rodada, Goiás e Coxa empataram sem gols, em partida marcada por confusão após o apito final, que resultou em três expulsões e mais quatro suspensões automáticas por acúmulo de cartões amarelos. Goiás terá sete desfalques diante do Paysandu O técnico Vagner Mancini não poderá contar com sete atletas para o duelo contra o Papão. Foram expulsos Anselmo Ramon, o meia Benítez e o volante Marcão. Também ficam de fora por suspensão o goleiro Thiago Rodrigues, o lateral-esquerdo Lucas Lovat, o volante Gonzalo Freitas e o atacante Wellington Rato. VEJA MAIS Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B Em contrapartida, o Goiás terá o retorno do goleiro Tadeu, que cumpriu suspensão na rodada passada. Na lateral, Mancini deve optar entre Diego Caito ou Moraes, enquanto o meio-campo exigirá ajustes devido às ausências importantes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu goías goiás x paysandu série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu interrompe série de derrotas, mas amarga segundo maior jejum de vitórias na Série B Depois de estancar a sangria que se repetia a cada rodada, o Papão respira, enquanto tenta superar outro jejum incômodo 15.09.25 17h21 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Goiás possui quase um time inteiro de desfalques; veja a lista Papão pega o Goiás fora de casa pela Série B. Clube esmeraldino terá vários desfalques para o jogo, todos eles por suspensão 15.09.25 17h05 Futebol Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo 15.09.25 12h21 Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 Será que dá? Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B 15.09.25 11h35