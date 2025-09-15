Adversário do Paysandu, Goiás possui quase um time inteiro de desfalques; veja a lista

O Paysandu segue na lanterna da Série B, após o empate sem gols diante do América-MG, no último final de semana. A equipe bicolor iniciou a preparação para encarar o Goiás-GO, fora de casa, no próximo sábado (20), às 16h, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

O time esmeraldino soma 45 pontos e ocupa a vice-liderança da competição, atrás apenas do Coritiba-PR, que tem 47 pontos. Na última rodada, Goiás e Coxa empataram sem gols, em partida marcada por confusão após o apito final, que resultou em três expulsões e mais quatro suspensões automáticas por acúmulo de cartões amarelos.

Goiás terá sete desfalques diante do Paysandu

O técnico Vagner Mancini não poderá contar com sete atletas para o duelo contra o Papão. Foram expulsos Anselmo Ramon, o meia Benítez e o volante Marcão. Também ficam de fora por suspensão o goleiro Thiago Rodrigues, o lateral-esquerdo Lucas Lovat, o volante Gonzalo Freitas e o atacante Wellington Rato.

Em contrapartida, o Goiás terá o retorno do goleiro Tadeu, que cumpriu suspensão na rodada passada. Na lateral, Mancini deve optar entre Diego Caito ou Moraes, enquanto o meio-campo exigirá ajustes devido às ausências importantes.