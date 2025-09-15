Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo O Liberal 15.09.25 12h21 Papão amargou 0 a 0 no Mangueirão, diante do América-MG, no último sábado (13) (Igor Mota / O Liberal) Apesar do empate amargo em casa diante do América-MG, o Paysandu diminuiu o prejuízo em relação ao Botafogo-SP, primeiro fora da zona de rebaixamento na Série B. O time bicolor somou mais um "pontinho" e ficou com seis de diferença para o Pantera, que também tropeçou na 26ª rodada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Botafogo encarou o Athletic-MG fora de casa, no último domingo (14). A vitória faria o Pantera brigar pela 15ª posição com a Ferroviária-SP. No entanto, o time perdeu por 2 a 0, manteve os 28 pontos e a 16ª colocação. Assim, com o empate, o Paysandu chegou a 22 e diminuiu a distância entre eles para seis. Com o resultado diante do Coelho, o Papão poderia fechar a rodada com nove pontos de desvantagem em relação ao clube paulista, mas o tropeço do adversário acabou "ajudando" a equipe bicolor. VEJA MAIS Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B Em casa, Paysandu conquistou apenas um ponto no returno da Série B; confira Clube bicolor empatou com o América-MG na última rodada e segue na lanterna do campeonato Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição Apesar disso, o Bicola segue na lanterna da zona de rebaixamento. À frente dele estão Amazonas-AM, com 24 pontos, que ainda joga nesta rodada, além de Volta Redonda-RJ e América-MG, ambos com 27. O Voltaço, que venceu o Paysandu na semana passada, também apenas empatou com o Criciúma-SC e segue no Z-4. As quatro equipes fazem as contas para evitar o temido rebaixamento. O Paysandu e o Amazonas são os clubes em situação mais delicada. O time bicolor tem apenas quatro vitórias em todo o campeonato até o momento, além de somar 10 empates e amargar 12 derrotas. Para o Bicola deixar o Z-4, seria preciso vencer três partidas seguidas e torcer pelo tropeço dos rivais, incluindo o Botafogo. Já a Onça-Pintada, vice-lanterna, possui cinco triunfos, nove empates e 11 reveses. O próximo compromisso do Paysandu é contra o vice-líder Goiás-GO, no sábado (20), no Serrinha. A equipe, agora comandada por Márcio Fernandes, tentará surpreender o Esmeraldino para dar o primeiro passo rumo à reação que o clube precisa para não retornar à Série C. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo 15.09.25 12h21 Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 Será que dá? Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B 15.09.25 11h35 Futebol Em casa, Paysandu conquistou apenas um ponto no returno da Série B; confira Clube bicolor empatou com o América-MG na última rodada e segue na lanterna do campeonato 15.09.25 9h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 Será que dá? Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B 15.09.25 11h35