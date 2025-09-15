Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira

Apesar do empate amargo em casa diante do América-MG, o Paysandu diminuiu o prejuízo em relação ao Botafogo-SP, primeiro fora da zona de rebaixamento na Série B. O time bicolor somou mais um "pontinho" e ficou com seis de diferença para o Pantera, que também tropeçou na 26ª rodada.

O Botafogo encarou o Athletic-MG fora de casa, no último domingo (14). A vitória faria o Pantera brigar pela 15ª posição com a Ferroviária-SP. No entanto, o time perdeu por 2 a 0, manteve os 28 pontos e a 16ª colocação. Assim, com o empate, o Paysandu chegou a 22 e diminuiu a distância entre eles para seis.

Com o resultado diante do Coelho, o Papão poderia fechar a rodada com nove pontos de desvantagem em relação ao clube paulista, mas o tropeço do adversário acabou "ajudando" a equipe bicolor.

Apesar disso, o Bicola segue na lanterna da zona de rebaixamento. À frente dele estão Amazonas-AM, com 24 pontos, que ainda joga nesta rodada, além de Volta Redonda-RJ e América-MG, ambos com 27.

O Voltaço, que venceu o Paysandu na semana passada, também apenas empatou com o Criciúma-SC e segue no Z-4.

As quatro equipes fazem as contas para evitar o temido rebaixamento. O Paysandu e o Amazonas são os clubes em situação mais delicada. O time bicolor tem apenas quatro vitórias em todo o campeonato até o momento, além de somar 10 empates e amargar 12 derrotas. Para o Bicola deixar o Z-4, seria preciso vencer três partidas seguidas e torcer pelo tropeço dos rivais, incluindo o Botafogo.

Já a Onça-Pintada, vice-lanterna, possui cinco triunfos, nove empates e 11 reveses.

O próximo compromisso do Paysandu é contra o vice-líder Goiás-GO, no sábado (20), no Serrinha. A equipe, agora comandada por Márcio Fernandes, tentará surpreender o Esmeraldino para dar o primeiro passo rumo à reação que o clube precisa para não retornar à Série C.