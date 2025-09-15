Após empates, contra quem serão os próximos jogos de Remo e Paysandu na Série B?

Na 26ª rodada da Série B do Brasileirão, Paysandu e Remo não conseguiram render como o esperado contra seus adversários e saíram de campo com apenas um ponto cada, em duelos no último sábado (13).

No Mangueirão, o Paysandu não saiu do 0 a 0 contra o América-MG. Mesmo com 52% de posse de bola e 17 finalizações, somente uma foi em direção ao gol — chute de Diogo Oliveira defendido pelo goleiro Gustavo. O técnico Márcio Fernandes reconheceu, em entrevista coletiva, que o setor ofensivo é a principal preocupação desde sua chegada.

Já o Remo empatou em 1 a 1 com o Vila Nova fora de casa, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A equipe teve apenas duas finalizações em toda a partida, sendo uma no alvo com João Pedro, no primeiro tempo. O gol azulino saiu em desvio contra de Júnior Todinho, após cobrança de falta de Pedro Rocha.

Se tivessem transformado o volume em gols e conquistado a vitória, os bicolores poderiam deixar a lanterna da competição, enquanto o Leão se aproximaria do G-4. O resultado mantém ambos os times distantes de seus objetivos: o Paysandu segue sem reação na parte de baixo da tabela, e o Remo continua fora da zona de acesso.

Paysandu e Remo agora se preparam para seus próximos adversários na 27ª rodada da Segundona em mais uma rodada dupla, no próximo sábado. O Paysandu vai até Goiânia, onde enfrenta o Goiás, vice líder da competição, as 16h. Já o Remo recebe o Atlético Goianiense no Baenão as 20h30.

Os dois jogos terão transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube do Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)