Após empates, contra quem serão os próximos jogos de Remo e Paysandu na Série B? Bicolores não saíram do zero contra o América-MG e azulinos empataram com o Vila Nova fora de casa Iury Costa 15.09.25 16h29 Paysandu e Remo agora se preparam para seus próximos adversários na 27° rodada da Segundona. (Igor Mota / O Liberal) Na 26ª rodada da Série B do Brasileirão, Paysandu e Remo não conseguiram render como o esperado contra seus adversários e saíram de campo com apenas um ponto cada, em duelos no último sábado (13). No Mangueirão, o Paysandu não saiu do 0 a 0 contra o América-MG. Mesmo com 52% de posse de bola e 17 finalizações, somente uma foi em direção ao gol — chute de Diogo Oliveira defendido pelo goleiro Gustavo. O técnico Márcio Fernandes reconheceu, em entrevista coletiva, que o setor ofensivo é a principal preocupação desde sua chegada. Já o Remo empatou em 1 a 1 com o Vila Nova fora de casa, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A equipe teve apenas duas finalizações em toda a partida, sendo uma no alvo com João Pedro, no primeiro tempo. O gol azulino saiu em desvio contra de Júnior Todinho, após cobrança de falta de Pedro Rocha. VEJA MAIS Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo Olhar pra frente! Se tivessem transformado o volume em gols e conquistado a vitória, os bicolores poderiam deixar a lanterna da competição, enquanto o Leão se aproximaria do G-4. O resultado mantém ambos os times distantes de seus objetivos: o Paysandu segue sem reação na parte de baixo da tabela, e o Remo continua fora da zona de acesso. Paysandu e Remo agora se preparam para seus próximos adversários na 27ª rodada da Segundona em mais uma rodada dupla, no próximo sábado. O Paysandu vai até Goiânia, onde enfrenta o Goiás, vice líder da competição, as 16h. Já o Remo recebe o Atlético Goianiense no Baenão as 20h30. Os dois jogos terão transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube do Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)