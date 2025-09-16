Leandro Vilela cumpre suspensão e está de volta ao Paysandu para duelo contra o Goiás O volante segue como opção na equipe titular do técnico Márcio Feernandes Luiz Guillherme Ramos 16.09.25 16h51 O volante Leandro Vilela já tomou 13 cartões nesta Série B. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu terá um retorno importante no setor defensivo para o duelo contra o Goiás, neste sábado (20), pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Leandro Vilela está de volta ao elenco após cumprir suspensão automática duas rodadas atrás. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Conhecido pela intensidade em campo, Vilela tem acumulado suspensões devido ao excesso de cartões. Na última ausência, diante do América-MG, o jogador completou a quinta punição nesta Série B. O histórico disciplinar do volante impressiona. Nas 12 primeiras rodadas, ele recebeu nove cartões amarelos, incluindo uma sequência de sete partidas consecutivas sendo advertido. Cumpriu suspensão nas 8ª e 9ª rodadas e retornou na 11ª, quando voltou a ser punido até a 13ª, resultando em novo gancho. VEJA MAIS Matheus Nogueira quer voltar a ser titular do Paysandu: 'Decisão do Márcio' O goleiro, que deixou o time titular quando o Paysandu estava na lanterna e voltou 16 rodadas depois com a equipe ainda na última posição, manifesta o desejo de retornar ao onze inicial de vez Paysandu interrompe série de derrotas, mas amarga segundo maior jejum de vitórias na Série B Depois de estancar a sangria que se repetia a cada rodada, o Papão respira, enquanto tenta superar outro jejum incômodo Adversário do Paysandu, Goiás possui quase um time inteiro de desfalques; veja a lista Papão pega o Goiás fora de casa pela Série B. Clube esmeraldino terá vários desfalques para o jogo, todos eles por suspensão Depois de retornar na 14ª rodada, voltou a receber amarelos contra Avaí e Atlético-GO, passou em branco contra o Coritiba, mas foi novamente punido diante do Amazonas, ficando fora da 19ª rodada. No retorno, pela 20ª rodada, recebeu mais um cartão, escapou da advertência contra Vila Nova e Chapecoense, mas voltou a ser penalizado diante de CRB e Volta Redonda, acumulando o quarto gancho por amarelos. Isso sem contar o cartão vermelho direto contra o CRB, ainda na 5ª rodada. Em resumo: Vilela já cumpriu cinco suspensões na competição, somando 12 cartões amarelos e um vermelho. Agora, com ele novamente à disposição, o Papão tenta buscar pontos fora de casa para respirar na tabela e tentar sair da lanterna, onde permanece com 22 pontos em 26 jogos. Palavras-chave futebol paysandu série b 2025 volante leandro vilela jornal amazônia 