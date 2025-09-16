Leandro Vilela cumpre suspensão e está de volta ao Paysandu para duelo contra o Goiás

O Paysandu terá um retorno importante no setor defensivo para o duelo contra o Goiás, neste sábado (20), pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Leandro Vilela está de volta ao elenco após cumprir suspensão automática duas rodadas atrás.

Conhecido pela intensidade em campo, Vilela tem acumulado suspensões devido ao excesso de cartões. Na última ausência, diante do América-MG, o jogador completou a quinta punição nesta Série B.

O histórico disciplinar do volante impressiona. Nas 12 primeiras rodadas, ele recebeu nove cartões amarelos, incluindo uma sequência de sete partidas consecutivas sendo advertido. Cumpriu suspensão nas 8ª e 9ª rodadas e retornou na 11ª, quando voltou a ser punido até a 13ª, resultando em novo gancho.

Depois de retornar na 14ª rodada, voltou a receber amarelos contra Avaí e Atlético-GO, passou em branco contra o Coritiba, mas foi novamente punido diante do Amazonas, ficando fora da 19ª rodada.

No retorno, pela 20ª rodada, recebeu mais um cartão, escapou da advertência contra Vila Nova e Chapecoense, mas voltou a ser penalizado diante de CRB e Volta Redonda, acumulando o quarto gancho por amarelos. Isso sem contar o cartão vermelho direto contra o CRB, ainda na 5ª rodada.

Em resumo: Vilela já cumpriu cinco suspensões na competição, somando 12 cartões amarelos e um vermelho. Agora, com ele novamente à disposição, o Papão tenta buscar pontos fora de casa para respirar na tabela e tentar sair da lanterna, onde permanece com 22 pontos em 26 jogos.