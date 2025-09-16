Capa Jornal Amazônia
Leandro Vilela cumpre suspensão e está de volta ao Paysandu para duelo contra o Goiás

O volante segue como opção na equipe titular do técnico Márcio Feernandes

Luiz Guillherme Ramos
fonte

O volante Leandro Vilela já tomou 13 cartões nesta Série B. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu terá um retorno importante no setor defensivo para o duelo contra o Goiás, neste sábado (20), pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Leandro Vilela está de volta ao elenco após cumprir suspensão automática duas rodadas atrás.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Conhecido pela intensidade em campo, Vilela tem acumulado suspensões devido ao excesso de cartões. Na última ausência, diante do América-MG, o jogador completou a quinta punição nesta Série B.

O histórico disciplinar do volante impressiona. Nas 12 primeiras rodadas, ele recebeu nove cartões amarelos, incluindo uma sequência de sete partidas consecutivas sendo advertido. Cumpriu suspensão nas 8ª e 9ª rodadas e retornou na 11ª, quando voltou a ser punido até a 13ª, resultando em novo gancho.

Depois de retornar na 14ª rodada, voltou a receber amarelos contra Avaí e Atlético-GO, passou em branco contra o Coritiba, mas foi novamente punido diante do Amazonas, ficando fora da 19ª rodada.

No retorno, pela 20ª rodada, recebeu mais um cartão, escapou da advertência contra Vila Nova e Chapecoense, mas voltou a ser penalizado diante de CRB e Volta Redonda, acumulando o quarto gancho por amarelos. Isso sem contar o cartão vermelho direto contra o CRB, ainda na 5ª rodada.

Em resumo: Vilela já cumpriu cinco suspensões na competição, somando 12 cartões amarelos e um vermelho. Agora, com ele novamente à disposição, o Papão tenta buscar pontos fora de casa para respirar na tabela e tentar sair da lanterna, onde permanece com 22 pontos em 26 jogos.

futebol

paysandu

série b 2025

volante leandro vilela

jornal amazônia
Paysandu
