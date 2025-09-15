Matheus Nogueira quer voltar a ser titular do Paysandu: 'Decisão do Márcio'

Quando Matheus Nogueira deixou o gol do Paysandu, lesionado, o time era lanterna da Série B. Dezesseis rodadas depois, o goleiro voltou a vestir a camisa 1 no empate sem gols com o América-MG, no Mangueirão, e o cenário não mudou: o Lobo continua na última posição, com 22 pontos. O retorno aconteceu por causa de um incômodo gastrointestinal de Gabriel Mesquita, titular desde junho, e reacendeu a disputa pela posição. Mas Matheus evita polêmicas e garante que a escolha cabe ao novo técnico, Márcio Fernandes.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Tudo é decisão do Márcio, passa pelo novo comando, chegou, tem a autonomia da direção e do grupo, o que ele decidiu está bem decidido”, disse o goleiro nesta segunda-feira (15), após o primeiro treino da semana.

Matheus confirmou que o empate com o América ficou atrás do que o grupo esperava, mas acredita que o ponto conquistado pode fazer diferença na reta final. “Ficou bem longe do que a gente esperava, queríamos muito a vitória, até pra gente poder encostar mais na parte de cima, diminuir a distância, mas tenho certeza de que esse ponto vai ser importante pra somatória daqui pra frente”, avaliou.

VEJA MAIS

Ele também comentou o desempenho da equipe: "Em termos de desempenho também não foi o que queríamos. Criamos algumas oportunidades, defensivamente sofremos um pouco menos, criamos um pouco mais, não é o ideal, mas manter essa margem é o que a gente precisa para sair dessa situação".

O Paysandu chega a nove partidas sem vencer — cinco derrotas e quatro empates — e amarga dois resultados frustrantes seguidos em casa, contra Volta Redonda e América-MG. Para Matheus, a meta de sábado, pelo menos na parte defensiva, foi cumprida.

"Nossa meta no jogo é não sofrer gols, não importa quais bolas venham, se vier uma ou dez, a gente estar sempre concentrada. Não sofremos o gol, somamos um ponto que tenho certeza que lá na frente vai agregar pra que a gente saia dessa situação".

Agora, o desafio é ainda maior, enfrentar o Goiás, vice-líder, no próximo sábado (20), às 16h, em Goiânia. O goleiro diz que ninguém desistiu e projetou eventos fora de casa.

“Agora é tentar compensar fora, trazer um ou três pontos, não voltar de mala vazia”, afirmou. “Ninguém jogou uma toalha, a gente por enquanto tem margem pra sair dessa situação e vamos buscar isso, até o último jogo”.