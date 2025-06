Sem Neymar, Carlo Ancelotti escala Vini Jr como camisa 10 da Seleção Brasileira contra o Equador

Na estreia de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira, o atacante Vinicius Júnior vestirá a camisa 10, que já foi eternizada por Pelé e, mais recentemente, por Neymar. A decisão foi confirmada pela CBF pouco antes da partida desta quinta-feira (5), contra o Equador, pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A numeração, tradicionalmente usada pelo craque santista Neymar, novamente fora da convocação por questões físicas, ficará com Vini Jr. também no próximo jogo do Brasil, contra o Paraguai, na terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo.

VEJA MAIS

A mudança na seleção

Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid, que vive sua melhor fase sob o comando do técnico italiano, é o primeiro jogador a receber a camisa 10 na era Ancelotti na seleção. Curiosamente, no clube espanhol, Vini costuma usar a camisa 7, enquanto seu companheiro Rodrygo, também convocado, fica com a 10.

No Brasil, porém, Vini Jr. já havia vestido a camisa 10 nos amistosos contra Guiné e Senegal, em junho de 2023.

A equipe brasileira que entra em campo às 20h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, conta com Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Vini Jr. e Richarlison.