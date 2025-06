Ancelotti comanda 1º treino na seleção com desfalques e atenção a Casemiro e Richarlison

Começou para valer nesta segunda-feira à tarde a era Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Depois de dar as boas-vindas aos convocados pela manhã, o treinador foi a campo no CT Joaquim Grava, do Corinthians, para as primeiras atividades antes de nova rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Desfalcado de oito dos 25 convocados, o treinador optou por mistério ao adotar trabalho fechado após os 15 minutos de aquecimento. Mas conversou em particular os velhos conhecidos Casemiro e Richarlison, que podem ser titulares no Equador.

Jovens das categorias de base do Corinthians foram acionados para completar duas equipes. O técnico, porém, só pôde trabalhar com seu sistema ofensivo, já que ficou sem seis defensores, três deles presentes na final da Liga dos Campeões e somente à disposição nesta terça, e outros três realizando atividades regenerativas por atuarem na rodada do Brasileirão de domingo.

Capitão do Paris Saint-Germain, campeão da Europa no sábado diante da Inter de Milão com sonoros 5 a 0, em Munique, Marquinhos tem tudo para ser um dos líderes de Ancelotti dentro de campo. Ele e o companheiro de clube francês Beraldo não estiveram no treino desta segunda, assim como o lateral-esquerdo derrotado Carlos Augusto.

Concorrente de posição com o jogador da Inter de Milão, Alex Sandro, do Flamengo, também não pôde ir a campo, assim como os demais atletas do clube carioca, Léo Ortiz, Danilo e Gerson, presentes na goleada diante do Fortaleza, e o palmeirense Estêvão, que atuou em Belo Horizonte.

Ancelotti, contudo, teve a oportunidade de reencontrar velhos conhecidos, casos do volante Casemiro, bastante sorridente em seu retorno à seleção e que deve ser mais um escolhido para o experiente time que o técnico deve utilizar na quinta-feira, na visita ao Equador, e Richarlison, que brigará para ser o centroavante. Ambos tiveram atenção especial do comandante antes do aquecimento.

A dupla vinha sendo preterida nas convocações e volta sob a confiança do italiana, que pela manhã conversou bastante com o grupo em apresentação oficial no hotel da delegação. Casemiro deve ser titular absoluto, com Gerson e Bruno Guimarães atrás da outra vaga e Andrey Santos correndo por fora.

O "novo" time do Brasil após a queda de Dorival Júnior vai começar a ganhar forma nesta terça-feira, quando os 25 chamados estarão em campo. As dúvidas recaem no esquema e em um possível quarteto ofensivo. Raphinha aparece como favorito para ser o armador - vaga que deve ser de Neymar num futuro próximo, com Vini Jr. sendo um dos pontas.

Richarlison briga com Matheus Cunha para ser o centroavante e a outra vaga de beirada tem uma dura disputa, com Antony, em grande momento, Estêvão e Gabriel Martinelli lutando pela camisa de titular.