Neymar fica fora de treino do Santos para tirar visto dos EUA em meio a rumores sobre Mundial

Neymar pediu dispensa do treinamento do Santos, nesta quinta-feira, para viajar ao Rio, onde foi ao consulado americano com o objetivo de solicitar visto para entrar nos Estados Unidos, segundo informado pelo GE e confirmado pelo Estadão. O clube do litoral paulista confirma que o jogador foi liberado para tratar de assuntos pessoais.

A movimentação de Neymar para viajar aos EUA vem ao mesmo tempo em que o nome do astro santista é especulado como possível reforço do Pachuca, do México, que disputa o Mundial de Clubes, cujo início está marcado para 14 de junho. Mario Bittencourt, presidente do Fluminense , disse que tentou contratar o jogador para a competição.

Para deixar o torneio internacional ainda mais atrativo, a Fifa abriu uma janela de transferências extra, aberta no dia 1º de junho e com fechamento no dia 10, próxima terça-feira.

Enquanto isso, Neymar Pai mantém conversas com o Santos para renovar o contrato do filho, que vem sofrendo muitas críticas por não ter conseguido emplacar uma sequência de jogos desde que volto à Vila Belmiro. O atacante ainda convive com problemas físicos e inflamou os críticos ao ser expulso por um gol de mão na derrota por 1 a 0 para o Botafogo.

As negociações em curso com a diretoria santista são para uma renovação com vínculo até a Copa do Mundo de 2026, com cláusulas especificas atreladas a Neymar estar em campo.