Seleção Brasileira vence o México e está na final da Copa Ouro Feminina

O Brasil está na final da Copa Ouro Feminina 2024! A Seleção Brasileira venceu o México por 3 a 0 na noite da última quarta-feira (6), em San Diego, nos Estados Unidos. Com isso, a equipe vai disputar o título no próximo domingo (10). Os gols brasileiros foram marcados por Adriana, Antônia e Yasmim.

Com a vitória em cima maiúscula em cima do México, a equipe canarinho quebrou a série de vitórias da seleção mexicana, que já durava 22 jogos. Na final, a Seleção vai encarar os Estados Unidos, campeã da última edição do torneio. A equipe estadunidense venceu o Canadá nos pênaltis, após um empate de 2 a 2 no tempo normal. A decisão está marcada para às 22h15 do próximo domingo (10), em San Diego.

Jogo

O México era, até o então, o maior desafio das brasileiras na competição. Após passar pela Argentina com muita facilidade, a Seleção esperava um jogo mais difícil. Mas, o Brasil estava bem organizado e assumiu o controle da partida logo no início. O primeiro gol brasileiro veio aos 20 minutos do primeiro tempo, depois de um cruzamento de Rafaelle para Adriana, que aproveitou a saída errada da goleira e chutou para a rede.

A Seleção ainda contou com a expulsão da zagueira Nicolette Hernández, após uma falta dura em Bia Zaneratto. O VAR foi acionado, a árbitra expulsou a jogadora. Ainda no primeiro período, o Brasil ampliou o placar com Antônia, que marcou o primeiro gol com a camisa verde e amarela.

O placar foi fechado por Yasmim, após cruzamento de Gabi Portilho, no início do segundo tempo. Depois disso, o Brasil controlou o jogo e manteve a posse de bola até o fim, garantindo a vaga para a final

Invicta

O Brasil chega a final com a melhor campanha da competição. Após passar em primeiro na fase de grupos, a Seleção Brasileira despachou a Argentina nas quartas de final e o México na semi. Esta é a primeira competição oficial de Arthur Elias a frente da equipe. Uma curiosidade, é que no torneio, o treinador já usou 22 das 23 jogadoras que convocadas, já que a disputa também serve como preparação para as Olimpíadas de Paris.