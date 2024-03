Com 100% de aproveitamento, Brasil enfrenta o México na semi da Copa Ouro Feminina nesta quarta (6)

A Seleção Brasileira vai enfrentar o México na semifinal da Copa Ouro Feminina. O confronto ocorre nesta quarta-feira (6), às 21h, no Snapdragon Stadium, nos Estados Unidos. O Brasil chega à semi com 100% de aproveitamento, sendo a melhor campanha da competição ao lado do Canadá.

Nesta etapa, a Seleção é a única representante da América do Sul que continua na disputa. Além do Brasil e México, as equipes do Canadá e Estados Unidos também seguem na competição e disputam uma vaga na final.

O Brasil avançou com muita facilidade para a semifinal. Contra a Argentina, as brasileiras não se intimidaram e aplicaram uma super goleada, de 5 a 1. Mas, contra as mexicanas, o duelo deve ser mais complicado, já que elas avançaram em primeiro no grupo A e venceram os Estados Unidos na primeira fase.

"É sempre muito bom chegar em uma fase decisiva de qualquer campeonato, principalmente vestindo a camisa da seleção. Nosso principal foco é realmente isso, nos preparar, é o time se sentir cada vez mais entrosado, entender cada vez mais as ideias de jogo, todos os modelos e planos de jogo que o Arthur tem para a gente", declarou a volante Ary Borges.

Vale destacar que está é a primeira competição oficial do treinador Arthur Eias, que substituiu a ex-treinadora Pia Sundhage. Assim como a equipe masculina, a Seleção feminina também busca uma reestruturação após a eliminação precoce na Copa do Mundo de 2023.

Além da busca pelo título, o Brasil também tem aproveitado o torneio para se preparar para as Olimpíadas de Paris 2024, onde a Seleção vai em busca do primeiro ouro.

A Copa Ouro Feminina é organizado pela Confederação de Futebol da América do Norte, Central e do Caribe (Concacaf). O maior vencedor do torneio é os Estados Unidos, que possui nove títulos, sendo a campeã da última edição.

A partida entre o Brasil e México ocorre nesta quarta-feira (6), às 21h, com transmissão da ESPN 4 e Star+. A disputa vale vaga na final da Copa Ouro Feminina 2024.