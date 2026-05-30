Santos x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/05) pelo Brasileirão

Santos x Vitória disputam hoje, sábado (30/05), a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Santos x Vitória ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view), a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Santos entra pressionado para o confronto e precisa vencer para tentar deixar a zona de rebaixamento. Além dos três pontos, o Peixe torce por um tropeço do Vasco para terminar a rodada fora do Z-4. Apesar de ter garantido vaga nos playoffs da CONMEBOL Sul-Americana no meio de semana, a equipe santista vem de derrota por 3 a 2 para o Grêmio pelo Brasileirão e ocupa a 17ª colocação, com 18 pontos.

Já o Vitória vive momento oposto. O Leão da Barra venceu o Internacional por 2 a 0 na última rodada e faz campanha acima das expectativas. A equipe aparece na 11ª posição, com 22 pontos, e ainda sonha em se aproximar da zona de classificação para a próxima CONMEBOL Libertadores.

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Santos x Vitória: prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Miguelito; Gabriel Bontempo, Barreal e Gabigol. Técnico: Cuca.

O treinador santista não contará com Neymar, que se apresentou à Seleção Brasileira. Já Rollheiser é dúvida para a partida após ser cortado do compromisso diante do Deportivo Cuenca por problemas musculares.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Emmanuel Martínez, Zé Vitor e Matheuzinho; Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

Santos x Vitória

Campeonato Brasileiro Série A

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data/Horário: 30 de maio de 2026, 20h