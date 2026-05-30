Santos x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/05) pelo Brasileirão Santos e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 30.05.26 19h00 Santos e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Divulgalção/Santos) Santos x Vitória disputam hoje, sábado (30/05), a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Santos x Vitória ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view), a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Santos entra pressionado para o confronto e precisa vencer para tentar deixar a zona de rebaixamento. Além dos três pontos, o Peixe torce por um tropeço do Vasco para terminar a rodada fora do Z-4. Apesar de ter garantido vaga nos playoffs da CONMEBOL Sul-Americana no meio de semana, a equipe santista vem de derrota por 3 a 2 para o Grêmio pelo Brasileirão e ocupa a 17ª colocação, com 18 pontos. Já o Vitória vive momento oposto. O Leão da Barra venceu o Internacional por 2 a 0 na última rodada e faz campanha acima das expectativas. A equipe aparece na 11ª posição, com 22 pontos, e ainda sonha em se aproximar da zona de classificação para a próxima CONMEBOL Libertadores. VEJA MAIS Sul-Americana: São Paulo pode pegar Grêmio nas oitavas e Santos joga com equatoriano se avançar O São Paulo terá o Grêmio como adversário nas oitavas caso o time gaúcho derrote o Bolívar nos playoffs Com Neymar e Rodrygo na arquibancada, Santos vence Cuenca e vai aos playoffs da Sul-Americana Santos x Vitória: prováveis escalações Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Miguelito; Gabriel Bontempo, Barreal e Gabigol. Técnico: Cuca. O treinador santista não contará com Neymar, que se apresentou à Seleção Brasileira. Já Rollheiser é dúvida para a partida após ser cortado do compromisso diante do Deportivo Cuenca por problemas musculares. Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Emmanuel Martínez, Zé Vitor e Matheuzinho; Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura. FICHA TÉCNICA Santos x Vitória Campeonato Brasileiro Série A Local: Vila Belmiro, em Santos (SP) Data/Horário: 30 de maio de 2026, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Santos Vitória COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01