Com Neymar e Rodrygo na arquibancada, Santos vence Cuenca e vai aos playoffs da Sul-Americana Estadão Conteúdo 26.05.26 23h52 Com a presença de Neymar e Rodrygo nas arquibancadas, o Santos derrotou o Deportivo Cuenca, por 3 a 0, nesta terça-feira, na Vila Belmiro, e garantiu o segundo lugar no Grupo D da Copa sul-americana. O time santista, que venceu pela primeira vez na competição, chegou aos sete pontos e vai disputar os playoffs contra um terceiro colocado da Copa Libertadores. O primeiro lugar do Grupo ficou para o paraguaio Recoleta, que derrotou o San Lorenzo, na Argentina, por 1 a 0, e somou oito pontos. O San Lorenzo terminou também com sete, mas perdeu para o Santos no saldo de gols. (2 a 1). Mais uma vez o Santos começou a partida elétrico e com menos de 30 segundos, Gabriel Bontempo perdeu grande chance de abrir o placar. Mas a resposta do Deportivo Cuenca veio com pouco mais de um minuto, após recuo errado de Gabriel Barbosa. O ritmo santista permaneceu intenso, acumulando as jogadas pelas laterais, sempre com troca rápida de passes. Aos dez minutos, o árbitro foi ao VAR para analisar um toque do zagueiro Piedra dentro da área, em jogada com Gabriel Barbosa e entendeu que não houve pênalti. Com 70% de posse de bola, o Santos voltou a insistir e Igor Vinícius foi bem lançado pela direita e cruzou rasteiro para o aproveitamento de Gabriel Barbosa: 1 a 0. Em desvantagem, o Cuenca tentou ficar mais com a bola, mas só conseguiu finalizar aos 28 minutos, mas Brazão fez fácil defesa. Aos 38 minutos, uma notícia péssima para o time do Santos. O Recoleta abriu o placar diante do San Lorenzo, na Argentina, e deixou o time santista em terceiro no Grupo, fora da classificação. O Santos pareceu desanimado, parou de produzir no ataque e viu o Cuenca ganhar confiança. O banco santista chegou a gritar o "tempo está acabando". Aos 46 minutos, em jogada individual, Erique só não empatou porque a sua finalização bateu em Frias. O técnico Jorge Célico demonstrou toda sua insatisfação ao fazer quatro alterações no intervalo, mas ele deve ter ficado ainda mais decepcionado com o início do time equatoriano. Apesar de procurar o empate, o time falhou duas vezes seguidas, o que proporcionou o segundo gol santista, com Miguelito, aos três minutos. O goleiro Ferrero foi mal no lance. Foi o primeiro gol do boliviano com a camisa santista. Com o segundo gol, o Santos se posicionou para o contra-ataque e teve sucesso logo aos dez minutos. Após 'roubo' no ataque, Gabriel Barbosa serviu Gabriel Bontempo, que, com categoria, encobriu o goleiro. Golaço: 3 a 0. Aos 18, foi a vez do goleiro Ferrero cometeu falha grave. A bola acabou sobrando para Miguelito, que fez o quarto gol, mas acabou sendo flagrado em impedimento pelo VAR. Ao contrário das últimas partidas, o Santos soube se poupar durante a partida e sentou menos o desgastante físico, impedindo uma subida de produção do Deportivo Cuenca. Os últimos minutos foram marcados pela pressão do Cuenca, mas sem muita inspiração. Mas aos 48 minutos, um pênalti sobre Chacón foi marcado. Leguizamon bateu, mas Brazão pegou. Os pouco mais de sete mil torcedores presentes na Vila Belmiro tiveram a chance de comemorar a classificação. FICHA TÉCNICA SANTOS 3 X 0 DEPORTIVO CUENCA SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique (Samuel Pierri) e Miguelito (Rony); Gabriel Bontempo (Lautaro Diaz), Barreal e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca. DEPORTIVO CUENCA - Ferrero; Mosquera (Chacón), Boolsen, Piedra e Erique; García, Vega e Maccari (González); Arboleda (Diaz), Ordoñez (Morocho) e Rivero (Leguizamon). Técnico: Jorge Célico. GOLS - Gabriel Barbosa a 15 minutos do primeiro tempo. Miguelito aos três, Gabriel Bontempo aos dez do segundo. CARTÕES AMARELOS - Boolsen, Gustavo Henrique, Frias, Luan Peres, Chacón e Piedra. ÁRBITRO - Jhon Ospina (COL). RENDA - R$ 206.984,96. PÚBLICO - 7.060 torcedores. LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (BRA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebola Copa Sul-Americana Santos Deportivo Cuenca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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