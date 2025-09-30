Saiba quem é Bitelo, o servente de pedreiro de 2 metros que domina o powerlifting Influencer e atleta: veja como o campeão Bitelo viralizou carregando 200 kg de cimento e chegou ao topo, batendo o recorde de levantamento terra com 385 kg Riulen Ropan 30.09.25 18h47 Neste último sábado (27), Bitelo elevou seu status ao quebrar um novo recorde na Polônia. (Foto: Reprodução / Redes Sociais) O gigante William Brito Piovezan, mais conhecido como Bitelo, está reescrevendo sua história. Com 2,02 metros de altura e mais de 138 quilos, o servente de pedreiro de Nova Granada, no interior do estado de São Paulo, não é apenas um sucesso estrondoso nas redes sociais, mas também uma força dominante no cenário do powerlifting mundial. Neste último sábado (27), Bitelo elevou seu status ao quebrar um novo recorde na Polônia. Competindo em alto nível, ele conseguiu levantar incríveis 385 quilos no deadlift (levantamento terra), garantindo o primeiro lugar na categoria 140 kg+ e o segundo lugar na categoria "open". Da obra para o Instagram O apelido "Bitelo", que significa algo grande, descreve perfeitamente William. No entanto, o sucesso nas redes sociais, que hoje lhe rende quase 4 milhões de seguidores no Instagram, começou de forma simples. Aos 12 anos, ele resolveu filmar a rotina de trabalho com seu pai como servente de pedreiro. VEJA MAIS Saiba como ganhar dinheiro no YouTube com vendas pela internet Nova ferramenta permite a criadores brasileiros monetizar vídeos com produtos do Mercado Livre e Shopee Vampeta anuncia em rede social 'segundo ensaio +18' e choca a web: 'Prepare-se' Ex-jogador do Corinthians e da Seleção Brasileira divulgou data de lançamento do material, 26 anos após o famoso 'Vampetaço' para a G Magazine Campeonato Paraense de Tênis realiza 3ª etapa em Belém Competição é disputada no Tênis Clube do Pará e no Pará Clube O que realmente viralizou e disparou o número de visualizações foi sua força incomum no canteiro de obras. Bitelo ficou famoso por carregar quatro sacos de cimento de uma vez, totalizando 200 quilos. Além disso, vídeos onde ele ergue vigas de ferro, motos e até carros com aparente facilidade solidificaram sua imagem de "gigante da força" no ambiente digital. Patrocínio e títulos mundiais O talento e a força de Bitelo chamaram a atenção de uma marca de suplementos, que o patrocinou. Em 10 meses, o servente transformou-se em atleta profissional, conquistando seu primeiro título mundial na Eslováquia. Apelidado de “Bitelo pesadão”, ele coleciona marcas impressionantes: Agachamento: Campeão com levantamentos de 290 kg, 305 kg e 315 kg em torneios recentes. Recordes Nacionais: No Arnold Brasil, venceu a categoria open acima de 140 kg, estabelecendo recordes brasileiros com 315 kg no agachamento, 202,5 kg no supino e 370 kg no levantamento terra. Total Monstruoso: Bitelo detém 28 marcas máximas, incluindo o maior total de single-ply (categoria do powerlifting) com inacreditáveis 1.296 quilos. (Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com) 