Saiba quem é Bitelo, o servente de pedreiro de 2 metros que domina o powerlifting

O gigante William Brito Piovezan, mais conhecido como Bitelo, está reescrevendo sua história. Com 2,02 metros de altura e mais de 138 quilos, o servente de pedreiro de Nova Granada, no interior do estado de São Paulo, não é apenas um sucesso estrondoso nas redes sociais, mas também uma força dominante no cenário do powerlifting mundial.

Neste último sábado (27), Bitelo elevou seu status ao quebrar um novo recorde na Polônia. Competindo em alto nível, ele conseguiu levantar incríveis 385 quilos no deadlift (levantamento terra), garantindo o primeiro lugar na categoria 140 kg+ e o segundo lugar na categoria "open".

Da obra para o Instagram

O apelido "Bitelo", que significa algo grande, descreve perfeitamente William. No entanto, o sucesso nas redes sociais, que hoje lhe rende quase 4 milhões de seguidores no Instagram, começou de forma simples. Aos 12 anos, ele resolveu filmar a rotina de trabalho com seu pai como servente de pedreiro.

O que realmente viralizou e disparou o número de visualizações foi sua força incomum no canteiro de obras. Bitelo ficou famoso por carregar quatro sacos de cimento de uma vez, totalizando 200 quilos. Além disso, vídeos onde ele ergue vigas de ferro, motos e até carros com aparente facilidade solidificaram sua imagem de "gigante da força" no ambiente digital.

Patrocínio e títulos mundiais

O talento e a força de Bitelo chamaram a atenção de uma marca de suplementos, que o patrocinou. Em 10 meses, o servente transformou-se em atleta profissional, conquistando seu primeiro título mundial na Eslováquia. Apelidado de “Bitelo pesadão”, ele coleciona marcas impressionantes:

Agachamento: Campeão com levantamentos de 290 kg, 305 kg e 315 kg em torneios recentes.

Campeão com levantamentos de 290 kg, 305 kg e 315 kg em torneios recentes. Recordes Nacionais: No Arnold Brasil, venceu a categoria open acima de 140 kg, estabelecendo recordes brasileiros com 315 kg no agachamento, 202,5 kg no supino e 370 kg no levantamento terra.

No Arnold Brasil, venceu a categoria open acima de 140 kg, estabelecendo recordes brasileiros com 315 kg no agachamento, 202,5 kg no supino e 370 kg no levantamento terra. Total Monstruoso: Bitelo detém 28 marcas máximas, incluindo o maior total de single-ply (categoria do powerlifting) com inacreditáveis 1.296 quilos.

